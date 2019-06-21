53-летняя Марина Хлебникова рассказала о причинах нездоровой худобы

В минувший четверг популярный певец Шура в эфире шоу Насти Ивлеевой выразил свои опасения, которые были вызваны недавней фотографией его коллеги: «Я очень переживаю за здоровье замечательной "чашки кофею" Марины Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит. Мать моя женщина. Я думаю, ребят, надо сбрасываться и лечить. Это очень страшно», — поделился он.

Шура предположил, что артистка может быть зависима от алкоголя, ведь она сильно похудела в последнее время. Реакция Марины не заставила себя ждать.

«Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны. Могу сказать только, что если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил. А он предпочел помочь тем, что пришел в студию шоу. У меня три телефона — городской, для интернета, и тот, который знают журналисты. Они включены 24 часа в сутки. Взял бы и позвонил. Мало ли, кто и что ему прислал», — цитирует певицу Teleprogramma.Pro.

Певица пояснила, что похудела до 41 килограмма из-за переживаний, вызванных смертью первого мужа.

Музыкант Антон Логинов скончался в октябре 2018 года. Несмотря на развод, который имел место быть в прошлом, они остались в хороших отношениях и даже работали вместе. В последние месяцы Марина Хлебникова ухаживала за бывшим мужем после его тяжелой болезни. В один из дней она вернулась в свою квартиру, где они проживали, и обнаружила его мертвое тело: мужчина покончил с собой.