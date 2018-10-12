logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Стараюсь держаться»: Марина Хлебникова впервые высказалась о потере гражданского мужа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Марина Хлебникова и Антон Логинов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
51-летняя Марина Хлебникова попала в больницу после того, как ее возлюбленный Антон Логинов покончил с собой.

На днях в личной жизни певицы Марины Хлебниковой произошла трагедия: ее первый (и, как оказалось, «старый-новый») супруг Антон Логинов свел счеты с жизнью. Бездыханное тело мужа обнаружила в своей московской квартире сама Марина. От потрясения у нее случился нервный срыв, и звезда была госпитализирована. А недавно певица вышла на связь с журналистами.

«У меня все хорошо, если можно так сказать, — призналась Хлебникова журналу StarHit. – Я уже дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе».

Напомним, бывший директор артистки Алексей Савельев рассказал, что Антон был невероятно предан Марине, но она не испытывала к нему особых чувств, а лишь позволяла себя любить. «Это был паж, секретарь, бас-гитарист — все в одном лице. Марине было удобно с ним, в хорошем смысле. Даже когда она вышла замуж за Михаила Майданича, Антон до конца не верил в это, был уверен, что Хлебникова — навсегда его», — рассказывал Савельев.

Фото: Natalia Shakhanova, Gennadii Usoev, Said Gadzhiev / Global Look Press, Facebook

Видео: Youtube.com / Марина Хлебникова

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги