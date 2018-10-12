«Стараюсь держаться»: Марина Хлебникова впервые высказалась о потере гражданского мужа

На днях в личной жизни певицы Марины Хлебниковой произошла трагедия: ее первый (и, как оказалось, «старый-новый») супруг Антон Логинов свел счеты с жизнью. Бездыханное тело мужа обнаружила в своей московской квартире сама Марина. От потрясения у нее случился нервный срыв, и звезда была госпитализирована. А недавно певица вышла на связь с журналистами.
«У меня все хорошо, если можно так сказать, — призналась Хлебникова журналу StarHit. – Я уже дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе».
Напомним, бывший директор артистки Алексей Савельев рассказал, что Антон был невероятно предан Марине, но она не испытывала к нему особых чувств, а лишь позволяла себя любить. «Это был паж, секретарь, бас-гитарист — все в одном лице. Марине было удобно с ним, в хорошем смысле. Даже когда она вышла замуж за Михаила Майданича, Антон до конца не верил в это, был уверен, что Хлебникова — навсегда его», — рассказывал Савельев.
Фото: Natalia Shakhanova, Gennadii Usoev, Said Gadzhiev / Global Look Press, Facebook
Видео: Youtube.com / Марина Хлебникова