«Стараюсь держаться»: Марина Хлебникова впервые высказалась о потере гражданского мужа

На днях в личной жизни певицы Марины Хлебниковой произошла трагедия: ее первый (и, как оказалось, «старый-новый») супруг Антон Логинов свел счеты с жизнью. Бездыханное тело мужа обнаружила в своей московской квартире сама Марина. От потрясения у нее случился нервный срыв, и звезда была госпитализирована. А недавно певица вышла на связь с журналистами.

«У меня все хорошо, если можно так сказать, — призналась Хлебникова журналу StarHit. – Я уже дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе».