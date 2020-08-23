Марат Башаров показал редкое фото с двумя детьми: «Спасибо, дети, что сделали папе праздник!!!»

«Ну, какой же обаятельный парнишка!!! Ваш сынок!», «Какие вы классные, супер-семья», «Марсель необыкновенный», «Какая взрослая доча и сын!)», «Хорошо, когда есть дети!)», «Поздравления от самых главных людей!», «Какие все славные и красивые», «Передавайте привет дочери, очень приятная девушка. Сын пусть слушается папу. Здоровья огромного вам всем», «Ну, какой лапулечка! Папин ксерокс!!!», «Амели на вашу мамочку похожа, такие же глаза», «Сынок на маму похож, крепыш, обожаю», «Рыбаки-молодцы у вас получаются!» — пишут фолловеры.

Напомним, личная жизнь Марата Башарова уже давно стала достоянием общественности. Артист не скрывает того, что поднимал руку на своих возлюбленных. Невольным свидетелем одного из скандалов Башарова и Шевырковой стал их четырехлетний сын. Однако несмотря на громкую историю, родителям мальчика, видимо, удалось помириться, и теперь актер много времени проводит с наследником.