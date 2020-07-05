Марат Башаров показал, как отдыхает с сыном после всех скандалов: «Примерный отец»
Фото: Instagram/@marabash1
Похоже, в семье Марата Башарова наконец-то наступила идиллия. На новых фото в Инстаграм актер вместе с сыном проводит время за барбекю. Пару месяцев назад артист с бывшей женой Елизаветой выясняли отношения при мальчике на скандальном видео, которое Башаров сам выложил в сеть, но, кажется, разногласиям между экс-супругами все-таки пришел конец.
Фото с семейного отдыха появились не только в Инстаграм актера. Его бывшая жена Елизавета Шевыркова также выложила у себя в сторис фото с посиделок за барбекю. На них Марсель катается на детском мотоцикле по загородному участку.
Фото: Instagram/ @elizavetabasharova
Подписчики актера явно довольны, что атмосфера в семье нормализовалась.
«Ооох так и хочется к вам)) будьте всегда таким счастливым 😊 Марсик чудо😍», «Какие вы классные! Здоровья вам и вашему малышк», «Так... Марат , что у нас на обед ?!)👌», «Ребята босиком, молодцы👍 и аппетита вам хорошего🍴», - пишут Марату поклонницы.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Марсель - сын актера Марата Башарова и его третьей жены Елизаветы Шевырковой, которая долгое время являлась поклонницей артиста. В 2016 году она родила от Башарова сына, а в 2017-ом пара официально расписалась. К сожалению, брак просуществовал недолго. Не прошло и года с момента свадьбы, как Елизавета попала в больницу с травмами руки. В 2018 году история повторилась, но на этот раз Шевыркова оказалась у врачей с травмой носа. СМИ сообщили, что все это - дело рук звездного супруга, который в состоянии опьянения, якобы, набросился на жену с кулаками. В 2019 году женщина подала на развод, и супругов развели, но скандалы на этом не закончились. В апреле 2020 года Марат Башаров выложил в Инстаграм видео семейной ссоры, на котором Елизавета обвиняет бывшего мужа в алкоголизме. Выяснение отношений происходит на глазах у маленького Марселя. Поклонники актера не поддержали и остались недовольны, что артист выносит подобные сцены на публику.
Фото и видео: Instagram/@marabash1, Instagram/ @elizavetabasharova
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