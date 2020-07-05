Марат Башаров показал, как отдыхает с сыном после всех скандалов: «Примерный отец»

Подписчики актера явно довольны, что атмосфера в семье нормализовалась.

«Ооох так и хочется к вам)) будьте всегда таким счастливым 😊 Марсик чудо😍», «Какие вы классные! Здоровья вам и вашему малышк», «Так... Марат , что у нас на обед ?!)👌», «Ребята босиком, молодцы👍 и аппетита вам хорошего🍴», - пишут Марату поклонницы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Марсель - сын актера Марата Башарова и его третьей жены Елизаветы Шевырковой, которая долгое время являлась поклонницей артиста. В 2016 году она родила от Башарова сына, а в 2017-ом пара официально расписалась. К сожалению, брак просуществовал недолго. Не прошло и года с момента свадьбы, как Елизавета попала в больницу с травмами руки. В 2018 году история повторилась, но на этот раз Шевыркова оказалась у врачей с травмой носа. СМИ сообщили, что все это - дело рук звездного супруга, который в состоянии опьянения, якобы, набросился на жену с кулаками. В 2019 году женщина подала на развод, и супругов развели, но скандалы на этом не закончились. В апреле 2020 года Марат Башаров выложил в Инстаграм видео семейной ссоры, на котором Елизавета обвиняет бывшего мужа в алкоголизме. Выяснение отношений происходит на глазах у маленького Марселя. Поклонники актера не поддержали и остались недовольны, что артист выносит подобные сцены на публику.