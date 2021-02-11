«Мамина копия»: Саша Бортич сделала трогательное селфи с сыном

Александру Бортич заслуженно считают одной из самых скрытных мам в российском шоу-бизнесе. На протяжении долгих месяцев она успешно утаивала беременность и не торопилась объявить о прошедших родах, зато теперь регулярно радует фанатов новыми фотографиями с малышом Сашей.

В своем Instagram она опубликовала очаровательное селфи с сыном и привела подписчиков в восторг их необыкновенным сходством.

На фотографии запечатлены лица актрисы и ее маленького первенца в солнечных лучах. Молодая мама нежно прижимает к себе сына, глядя в камеру. С первого взгляда заметно разительное сходство их черт, Александра и Саша похожи как две капли воды, особенно маленькой ямочкой на подбородке, формой губ и носа.