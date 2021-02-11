«Мамина копия»: Саша Бортич сделала трогательное селфи с сыном
Фото: Instagram
Александру Бортич заслуженно считают одной из самых скрытных мам в российском шоу-бизнесе. На протяжении долгих месяцев она успешно утаивала беременность и не торопилась объявить о прошедших родах, зато теперь регулярно радует фанатов новыми фотографиями с малышом Сашей.
В своем Instagram она опубликовала очаровательное селфи с сыном и привела подписчиков в восторг их необыкновенным сходством.
На фотографии запечатлены лица актрисы и ее маленького первенца в солнечных лучах. Молодая мама нежно прижимает к себе сына, глядя в камеру. С первого взгляда заметно разительное сходство их черт, Александра и Саша похожи как две капли воды, особенно маленькой ямочкой на подбородке, формой губ и носа.
Больше всего фанатов актрисы восхитил цвет глаз, который малыш полностью перенял у мамы. Голубая радужка с тонкой темной каймой сделала их сходство настолько очевидным, что поклонники моментально засыпали звезду восторженными комментариями.
«Глаза как у мамы», «Ваша копия!», «Глаза просто волшебные», «Очень красивые, мамина копия» — пишут пользователи Сети под публикацией актрисы.
Напомним, что о рождении первенца у Александры Бортич и основателя школы ораторского искусства «Король говорит!» Евгения Савельева впервые стало известно в начале августа. Роды прошли в строжайшей секретности, а официальное знакомство фанатов с новорожденным малышом произошло лишь в сентябре в личном инстаблоге актрисы.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: Instagram / @bortich
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!