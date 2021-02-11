passion.ru

«Мамина копия»: Саша Бортич сделала трогательное селфи с сыном

Reload
1 / 10

Саша Бортич с сыном

Фото: Instagram

26-летняя актриса растрогала поклонников милой фотографией, на которой показала сына — свою маленькую копию.

Александру Бортич заслуженно считают одной из самых скрытных мам в российском шоу-бизнесе. На протяжении долгих месяцев она успешно утаивала беременность и не торопилась объявить о прошедших родах, зато теперь регулярно радует фанатов новыми фотографиями с малышом Сашей.

В своем Instagram она опубликовала очаровательное селфи с сыном и привела подписчиков в восторг их необыкновенным сходством.

На фотографии запечатлены лица актрисы и ее маленького первенца в солнечных лучах. Молодая мама нежно прижимает к себе сына, глядя в камеру. С первого взгляда заметно разительное сходство их черт, Александра и Саша похожи как две капли воды, особенно маленькой ямочкой на подбородке, формой губ и носа.

Больше всего фанатов актрисы восхитил цвет глаз, который малыш полностью перенял у мамы. Голубая радужка с тонкой темной каймой сделала их сходство настолько очевидным, что поклонники моментально засыпали звезду восторженными комментариями.

«Глаза как у мамы», «Ваша копия!», «Глаза просто волшебные», «Очень красивые, мамина копия» — пишут пользователи Сети под публикацией актрисы.

Напомним, что о рождении первенца у Александры Бортич и основателя школы ораторского искусства «Король говорит!» Евгения Савельева впервые стало известно в начале августа. Роды прошли в строжайшей секретности, а официальное знакомство фанатов с новорожденным малышом произошло лишь в сентябре в личном инстаблоге актрисы.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям

Фото: Instagram / @bortich

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!