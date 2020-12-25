Саша Бортич впервые поделилась фото во время беременности: «Это гениально»

Саша Бортич перед Новым годом решила поделиться архивной фотографией и вспомнить себя во время беременности. Как и другие фотографии актрисы, она отличается своеобразной экспрессией — выражение лица Саши на снимке невозможно забыть.

«Настроение - фотосессия для беременных. Простите, но я не могу оставить этот бриллиант себе», — пишет Саша.

В комментариях актрису завалили комплиментами:

«Почему это все ещё не аватарка?», «Ахаха, обожаю», «Аааа... как ты похожа на «женщину, которая поёт»», «Блин, как жаль, что это все было в изоляции. Так бы я только с тобой под руку и ходила, блистая идеальной фигурой», «Саша, это гениально», «Вы прекрасны! И мы просто обожаем Ваше чувство юмора!», «Беременность украшает женщин».

Саша часто умиляет своих поклонников нежными фотографиями, на которых видно, как она заботится о своем маленьком сыночке, который появился на свет прямо во время пандемии.