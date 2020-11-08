Саша Бортич отправилась на прогулку с малюткой-сыном: «Сладкие»
Фото: @bortich / Instagram
Саша Бортич прошедшим летом стала мамой и теперь с удовольствием делится с поклонниками трогательными снимками малыша. Знаменитости удалось в рекордные сроки восстановить свою прежнюю форму и даже съездить в небольшое путеешствие с малюткой-сыном по России. Звезда «Холопа» опубликовала новое фото с подросшим сыном на солнечной прогулке. Семья в нежных домашних образах позирует на ярких подушка на деревянной скамье. На снимке, опубликованном в Stories на своей странице в Instagram, на фоне сада с прудом обнимает малютку-сына и нежно подкидывает его в воздух. Под снимком Саша написала: «Кабачок говорит здравствуйте как поживаете как ваши дела».
Пользователи Сети оставили десятки трогательных комментариев о милом снимке: «Сладкие», «Какая прелесть», «Красивые! Здоровья Вам!!», «Вы чудесные», «Прекрасны», «Милашки», «Какая булочка», «Зайка», «Вы такие Красивые. Здоровья Вам», «Какие вы милые», «Самая крутая мама в мире», «Какой миленький».
Фото: @bortich / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Бортич впервые рассказала о тайной беременности и любви к мужу: «Лучшие отношения в жизни». 26-летняя звезда фильмов «Холоп» и «Я худею» Александра Бортич честно рассказала об отношениях в семьей, тайной беременности, реальном возрасте сына и стремительном похудении.
А вам понравилось новое фото Саши Бортич? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @bortich / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!