Саша Бортич отправилась на прогулку с малюткой-сыном: «Сладкие»

К слову, недавно мы писали, как Бортич впервые рассказала о тайной беременности и любви к мужу: «Лучшие отношения в жизни». 26-летняя звезда фильмов «Холоп» и «Я худею» Александра Бортич честно рассказала об отношениях в семьей, тайной беременности, реальном возрасте сына и стремительном похудении.

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