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«Сын ваша копия»: Саша Бортич выложила свою смешную детскую фотографию

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Саша Бортич в траве

Фото: www.instagram.com/bortich/

Подписчики при первом взгляде на фото решили, что это ее сын.

Актриса Саша Бортич умилила подписчиков своим детским фото. Похожие фотографии нашли у себя многие подписчики – всех малышей фотографировали в фотостудиях с огромными плюшевыми игрушками.

Оказалось, что сыночек Бортич настолько похож на свою маму, что большинство ее поклонников решили, что на фотографии он, и даже удивились советскому стилю фото.

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👶🏼

Публикация от Саша Бортич (@bortich)

«Думала, это твой сын, одно лицо!)», «Странная мода была в наше время на оформление детских фотографий», «О Боже! У меня тоже есть фото из этого ателье», «Вот как выглядят в детстве такие принцессы, как Бортич», «Собачка видимо по временам с Жлобина, меховая фабрика популярная в те времена)», — пишут в комментариях подписчики.

Бортич часто делится с поклонниками фотографиями и историями из жизни своего малыша, который родился в самый разгар пандемии.

Сначала Александра долго боялась делиться с подписчиками фотографиями ребенка – как отмечает сама актриса, из-за суеверий. Однако позже она справилась с ними, и решила, что хочет разделить с поклонниками свой восторг от материнства.

Фото и видео: Instagram Саши Бортич

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