«Сын ваша копия»: Саша Бортич выложила свою смешную детскую фотографию
Фото: www.instagram.com/bortich/
Актриса Саша Бортич умилила подписчиков своим детским фото. Похожие фотографии нашли у себя многие подписчики – всех малышей фотографировали в фотостудиях с огромными плюшевыми игрушками.
Оказалось, что сыночек Бортич настолько похож на свою маму, что большинство ее поклонников решили, что на фотографии он, и даже удивились советскому стилю фото.
«Думала, это твой сын, одно лицо!)», «Странная мода была в наше время на оформление детских фотографий», «О Боже! У меня тоже есть фото из этого ателье», «Вот как выглядят в детстве такие принцессы, как Бортич», «Собачка видимо по временам с Жлобина, меховая фабрика популярная в те времена)», — пишут в комментариях подписчики.
Бортич часто делится с поклонниками фотографиями и историями из жизни своего малыша, который родился в самый разгар пандемии.
Сначала Александра долго боялась делиться с подписчиками фотографиями ребенка – как отмечает сама актриса, из-за суеверий. Однако позже она справилась с ними, и решила, что хочет разделить с поклонниками свой восторг от материнства.
Фото и видео: Instagram Саши Бортич
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