«Сын ваша копия»: Саша Бортич выложила свою смешную детскую фотографию

«Думала, это твой сын, одно лицо!)», «Странная мода была в наше время на оформление детских фотографий», «О Боже! У меня тоже есть фото из этого ателье», «Вот как выглядят в детстве такие принцессы, как Бортич», «Собачка видимо по временам с Жлобина, меховая фабрика популярная в те времена)», — пишут в комментариях подписчики.

Бортич часто делится с поклонниками фотографиями и историями из жизни своего малыша, который родился в самый разгар пандемии.

Сначала Александра долго боялась делиться с подписчиками фотографиями ребенка – как отмечает сама актриса, из-за суеверий. Однако позже она справилась с ними, и решила, что хочет разделить с поклонниками свой восторг от материнства.