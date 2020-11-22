«Малыши- карандаши»: Яна Рудковская показала, как она воркует с сыновьями

Несколько месяцев назад Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова стали родителями. Благодаря суррогатной матери у звездной четы появился сын Арсений.

Сейчас пара старается все свободное время посвящать малышу. Светская дива часто делится со своей аудиторией фотографиями и видео из семейного архива.

Так и сегодня, мы стали свидетелями того, как новоиспеченная мамочка воркует со своими младшими детьми: крохотным Арсением и 7-летним Александром.