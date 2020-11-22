«Малыши- карандаши»: Яна Рудковская показала, как она воркует с сыновьями
Фото: @rudkovskayaofficial / Instagram
Несколько месяцев назад Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова стали родителями. Благодаря суррогатной матери у звездной четы появился сын Арсений.
Сейчас пара старается все свободное время посвящать малышу. Светская дива часто делится со своей аудиторией фотографиями и видео из семейного архива.
Так и сегодня, мы стали свидетелями того, как новоиспеченная мамочка воркует со своими младшими детьми: крохотным Арсением и 7-летним Александром.
Телеведущая запечатлена в домашней одежде, она держит на ручках маленького Сеню и нежно в игривой форме подпевает детскую песенку. «Наш сладенький», - обращается к малышу звездный продюсер.
Фото: @gnomgnomych / Instagram
Подписчики умилились трогательным семейным видео и порадовались за счастливую звездную чету.
«Вы мама на все сто!», «Красавчики! Будьте здоровы! Пусть Бог вас хранит», «Как Саша любит братика», «Как же здорово! Здоровья и счастья вашей большой семье!», «Очень трогательно и чувственно, молодец, Яночка!», «Вот так вот выглядит настоящее счастье!», — прокомментировали поклонники.
Фото и видео: @rudkovskayaofficial / Instagram, @gnomgnomych / Instagram
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