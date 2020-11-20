Дизайнер Филипп Плейн рассказал о романе с Яной Рудковской: «Она красивая и сильная женщина»

«С Яной Рудковской была забавная история. У меня были друзья, которые приехали по работе в Москву. Фотограф и музыкальный продюсер. Фотограф тогда снимал обложку для альбома Димы Билана. Мы нарядили его в вещи моего бренда. Так я познакомился с Яной. <...> Был ли у меня с ней роман? Я не знаю, как лучше ответить на этот вопрос. Яна красивая и очень сильная женщина, очень влиятельная. Я ее встретил, хорошо ее узнал... Конечно, можно сказать, что у нас были какие-то отношения. Но скорее мы были просто друзьями. <...> Ей нужна была поддержка в очень сложный период ее жизни. Она разводилась с мужем, судебные распри, борьба за опеку над детьми. Для нее тогда был невероятно тяжелый период в жизни, ей, конечно, нужны были знаменитые друзья. <...> Там был очень сильный и влиятельный муж, в этой борьбе ей нужно было привлекать внимание прессы, иначе она бы не выиграла», — рассказал Филипп Плейн в шоу «А поговорить?».

Сама Яна Рудковская уже прокомментировала интервью дизайнера. «До Плейна-таки добрались. Было или не было? Хорошо хоть, не "Спали или не спали?"», — написала продюсер в своем Telegram-канале.