Максим Галкин жестко раскритиковал Викторию Боню
В последнее время в своем блоге шоумен Максим Галкин, помимо семейных фото- и видеохроник, все чаще публикует дружеские шаржи на своих друзей и коллег. Сегодняшнюю видеозапись юморист посвятил рекламе в Instagram в целом и Виктории Боне в частности.
Шоумен публично усомнился в предпринимательских талантах Виктории Бони. «Красавица! Ухоженная всеми косметологами мира! И вот она говорит: "Куколки мои, я открыла для себя новые крема. Они полностью заменяют ботокс"», — потешно изображает звезду соцсетей Максим.
«Виктория, вот вы верите, что кремы могут заменить ботокс? Вот и мы не верим», — обратился он к Боне.
Косметическим брендам, желающим выгодно продать подобный товар, Галкин посоветовал обращаться к Дмитрию Нагиеву. Его он считает гением рекламы, способным «впендюрить даже то, во что никто не верит».
Фото: instagram.com