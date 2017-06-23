41-летний юморист Максим Галкин усомнился в талантах Виктории Бони

В последнее время в своем блоге шоумен Максим Галкин, помимо семейных фото- и видеохроник, все чаще публикует дружеские шаржи на своих друзей и коллег. Сегодняшнюю видеозапись юморист посвятил рекламе в Instagram в целом и Виктории Боне в частности.

Шоумен публично усомнился в предпринимательских талантах Виктории Бони. «Красавица! Ухоженная всеми косметологами мира! И вот она говорит: "Куколки мои, я открыла для себя новые крема. Они полностью заменяют ботокс"», — потешно изображает звезду соцсетей Максим.