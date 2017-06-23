Гарри Галкин стал настоящим семейным поваром

До того, как отправиться в солнечное Майями Кристина Орбакайте несколько дней гостила в Юрмале, где провела время с мамой Аллой Пугачевой, ее мужем Максимом Галкиным и их детьми: Лизой и Гарри. Последний-то и устроил радушный прием для сводной старшей сестры, приготовив ей свой фирменный омлет. Весь этот процесс запечатлел Галкин, отметив, что обычно готовка еды для сына заканчивается поеданием колбасы.

«Приезжала погостить на несколько дней Кристина. Гарри приготовил ей свой фирменный омлет, изображая иностранного повара. Готовка омлета для него обычно ограничивается поеданием колбасы. Окончание процесса я не снял, потому что погнался за Лизой», - написал в комментарии к видео Галкин.

Поклонники остались очарованы трехлетним Гарри и поспешили оставить ему и его родителям массу комплиментов: «Сестра с голоду не помрёт, заботливый братик накормит, ну а Лиза у Вас вооще Красотка!!», «Как я обожаю вашу семью», «Мне бы тоже иностранного повара)», «Гарри реально очень яркая Звезда! Он необыкновенный! Сердечный и очень тонкий», «Джейми Оливер.».

Фото: instagram.com