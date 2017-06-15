Сегодня Максим Галкин радует своих фанатов. Днем он показал фотографию, на которой во всей красе запечатлена 68-летняя Алла Пугачева в купальнике. Вечером же шоумен поделился редким снимком, на котором звезды и их дети собрались все вместе. «Семья!», — прокомментировал он.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июн 15 2017 в 9:12 PDT

Все последнее время Примадонна проводит с детьми на Балтийском побережье, развлекается с близкой подругой Лаймой Вайкуле, а Максим приезжает к ней, когда не связан деловыми обязательствами в других говордах и странах.

Фото: instagram.com