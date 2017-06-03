Не секрет, что участие знаменитости в рекламе какого-либо товара или услуги положительно влияет на рост продаж. Не так давно Дмитрий Нагиев рассказал в интервью, что сейчас идет тенденция к снижению оплаты труда — гонорары многих знаменитостей упали до 60 тысяч рублей в день. По словам актера, 40% его дохода приносят съемки в кино, еще 40% — участие в концертах и иных мероприятиях, а 20% — реклама. В среднем, реклама приносит шоумену 15-20 миллионов рублей за ролик.

Как пишет «Суть событий», самые выгодные рекламные контракты предлагают банки и мобильные операторы: такие заказы обычно долгосрочные, а гонорар составляет от 4 до 9 миллионов рублей. Рекламодатели охотнее отдают предпочтение спортсменам, чем звездам, чьи имена замешаны в скандалах. Тем не менее, Виктория Боня, Ольга Бузова и Настасья Самбурская просят за съемку в рекламном ролике примерно 4 миллиона рублей, а скандальный Никита Джигурда согласен всего лишь на миллион.

Разнообразие товаров и услуг, рекламируемых звездами, поражает. Так, например, Вера Брежнева участвовала в съемках рекламы одежды, белья, косметики и зубной пасты, а примерный гонорар певицы за ролик — $40000. Сергей Светлаков, активно рекламирующий мобильного оператора, получает 15-20 миллионов рублей. Гонорар Ивана Урганта за рекламу йогурта составил приблизительно 150 тысяч рублей. Годовой контракт хоккеиста Александра Овечкина с одним из банков оценивается в 29 миллионов рублей. А Михаил Пореченков подписывает контракт в том случае, когда предложенный гонорар не менее $160-250 тыс. (более 9 млн рублей). За рекламу средства для потенции Сергей Шнуров в 2014 году получил $150-180 тыс. Как сообщает TNS Russia, данную рекламу показывали в среднем 34 раза в день.

Самыми высокооплачиваемыми звездами в сфере рекламы считаются теннисистки Анна Курникова и Мария Шарапова. Это связывается с их известностью по всему миру. Как сообщает источник, их гонорары исчисляются десятками миллионов долларов.

Елена Исинбаева — олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом — получает за съемку в ролике $200 тысяч. А вот самым неразборчивым в сфере рекламы называют Андрея Аршавина. Футболист снимался в рекламе газировки, чипсов, покера, окон, пива, а также магазина и спорттоваров.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru