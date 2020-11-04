Максим Галкин с новой укладкой с юмором ответил «доброжелателям»: «Красота моя ненатуральная»

«Про волосы забыли», «Макс, ну не ботекс, а ботокс», «Очень хорош», «Главное, чувство юмора натуральное», «А Максимка-то не настоящий!», «Тема накрашенных глаз вообще не раскрыта», «У вас еще какое-то молодильное зелье наверняка есть», «Класс! Отменное чувство юмора, утонченное с нотками сарказма», «Красавчик, одним словом», «Как всегда неподражаем», «Ой, совсем молодой Максим», «Красавец», «И браслет с тигровым глазом от сглаза. Словом, в полной экипировке вперед к новым вершинам», — поддержали Галкина в комментариях.

Телеведущий сделал выпад в сторону хейтеров, потому что его уже не раз обвиняли в том, что он делает уколы красоты и даже красит губы. Тогда в ответ Галкин записал видео, где пытался доказать, что ничего подобного не делает и вся его красота собственная, природная.

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