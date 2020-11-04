Максим Галкин с новой укладкой с юмором ответил «доброжелателям»: «Красота моя ненатуральная»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин опубликовал в блоге новое селфи из гримерки. Артист и телеведущий, показав новую укладку, рассказал, что готовится к съемкам программы, где будет членом жюри. Проект он не назвал.
«К съемкам готов — сегодня в жюри. Антиковидные меры предпринял: серебро в горло, хлорка под носом, в левое плечо грипп, в правое — пневмококк, руки в спирту, сердце в пятках. Специально для доброжелателей: красота ненатуральная — помада на губах, свежая подтяжка, ботекс во лбу, зубы вставные, плечи накладные», — пошутил Максим про свою внешность.
«Про волосы забыли», «Макс, ну не ботекс, а ботокс», «Очень хорош», «Главное, чувство юмора натуральное», «А Максимка-то не настоящий!», «Тема накрашенных глаз вообще не раскрыта», «У вас еще какое-то молодильное зелье наверняка есть», «Класс! Отменное чувство юмора, утонченное с нотками сарказма», «Красавчик, одним словом», «Как всегда неподражаем», «Ой, совсем молодой Максим», «Красавец», «И браслет с тигровым глазом от сглаза. Словом, в полной экипировке вперед к новым вершинам», — поддержали Галкина в комментариях.
Телеведущий сделал выпад в сторону хейтеров, потому что его уже не раз обвиняли в том, что он делает уколы красоты и даже красит губы. Тогда в ответ Галкин записал видео, где пытался доказать, что ничего подобного не делает и вся его красота собственная, природная.
А вам нравится Максим Галкин? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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