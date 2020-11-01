Максим Галкин показал архивные фото с отдыха на море: «Мальчуган!»
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин показал архивные фото с отдыха на море, сделанные в его молодости. В кадре Максим позирует с пышными кудрями на голове и в плавках на фоне побережья. Под снимком Максим написал: «Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Эта песня застряла у меня в голове с пионерского детства. Помню, в Забайкалье в школе ее пели, и в тех морозных краях она приобретала особую недоступную романтичность — примерно как море сейчас. А вы пели эту песню в школе?».
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Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Эта песня застряла у меня в голове с пионерского детства. Помню, в Забайкалье в школе её пели, и в тех морозных краях она приобретала особую недоступную романтичность - примерно как море сейчас. А вы пели эту песню в школе?
Фолловеры остались в восторге от снимков Максима в молодости и написали: «Молодой красавчик!», «Знал бы этот мальчик чьим мужем станет!!», «Красота спасет мир. В этом уже нет никаких сомнений», «Море зовет, волна поет», «Красивые фотографии. Прекрасно выглядете, Максим!», «Конечно пели! И на уроках музыки, и в школьном хоре. Красивая песня», «Пели и с огромным удовольствием!», «Мальчуган!».
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами.
К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин поделился милым фото с Аллой Пугачевой в вечернем наряде. 44-летняя артист опубликовал новое счастливое селфи с возлюбленной.
А вам понравилось новое фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram
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