Максим Галкин рассказал, как нашел старинную люстру в «горе мусора»

«Мы с Гариком вчера меняли лампочки в большой старинной деревянной люстре.

Я будучи во Франции долго искал подходящую по размеру для холла люстру. Пока несколько лет назад не нашел на заштатном аукционе огромную старую деревянную люстру середины XiX века. У меня всегда была мечта открыть шедевр в горе мусора, чтобы произведение было выдающееся, а цена мизерная. И вот, наконец, мне это удалось. Стоила люстра как современная обычная. Пришлось правда поторговаться. Однако еще предстояла серьезная реставрация, так как отдельные элементы были в плачевном состоянии», — рассказал Максим историю семейной ценности.

На реставрацию в мастерской известного французского антиквара ушел год. Там люстру сделали электрической. Но ома все же пришлось заменить еще несколько прводов, которые не подходили по мощности.

«Получился шедевр. Я установил за потолком подъемный механизм, облегчающий мытье и замену лампочек. Гарик обожает все механизмы, поэтому мы меняем лампочки вместе. Единственная небольшая сложность — когда люстра опущена, она обесточена, поэтому надо точно запомнить, какие лампочки перегорели», — дополнил Максим Галкин.

Одна из подписчиц отметила, что люстра, конечно, великолепна. Но более важно то, как Максим и Алла Пугачева воспитывают детей, взаимодействуя с ними. «Это так важно показать, что любой папа может вкрутить с сыном лампочку», — написала она.

Ранее телеведущих хвастался красвицей дочкой в белой шубе, демонстрировал свою спортивную фигуру во время заплыва в прозрачном бассейне и показывал, в каком настроении Лиза и Гарри уходят в школу.