Максим Галкин примерил модный фильтр и стал копией своей молодой и красивой мамы
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Фото: Instagram Максима Галкина
44-летний шоумен Максим Галкин поучаствовал в флешмобе и превратился в молодую яркую брюнетку.
В последнее время в социальных сетях стали модными фильтры, превращающие мужчин в женщин и наоборот, состаривающие или наоборот омолаживающие. Максим Галкин выбрал первый — и стал похож на свою маму в молодости.
Фото: Instagram Максима Галкина
Ранее подобный фильтр примерила звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли и стала копией Антона Макарского.
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Фото и видео: Instagram/@maxgalkinru
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