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Максим Галкин примерил модный фильтр и стал копией своей молодой и красивой мамы

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Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

44-летний шоумен Максим Галкин поучаствовал в флешмобе и превратился в молодую яркую брюнетку.

В последнее время в социальных сетях стали модными фильтры, превращающие мужчин в женщин и наоборот, состаривающие или наоборот омолаживающие. Максим Галкин выбрал первый — и стал похож на свою маму в молодости.

Фото: Instagram Максима Галкина

Ранее подобный фильтр примерила звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли и стала копией Антона Макарского.

Ксения Собчак стала моложе и красивее и высмеяла ставших неузнаваемыми подруг-инстаграмщиц.

А Кристина Асмус «состарила» Гарика Харламова, объявляя о разводе с ним.

Фото и видео: Instagram/@maxgalkinru

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