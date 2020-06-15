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Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли примерила «мужской» фильтр и стала копией Антона Макарского

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Джованна Антонелли

Фото: Instagram Джованны Антонелли

44-летняя актриса Джованна Антонелли экспериментирует с современными технологиями.

В блоге актрисы Джованны Антонелли появилось фото симпатичного молодого мужчины. Оказалось, что звезда сериалов примерила «мужской» фильтр к своей фотографии.

Нам кажется, получившийся красавчик — копия российского актера Антона Макарского.

Антон Макарский — коллега Джованны Антонелли. Будучи музыкантом, актером театра, кино и дубляжа, он снимался в сериале «Бедная Настя», участвовал в мюзиклах «Метро» и «Нотр Дам де Пари», где и приобрел известность. Джованна прославилась в России после роли Жади в бразильском сериале «Клон».

Оказалось, сходства между ними чуть больше. Согласны?

Фото и видео: Instagram

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