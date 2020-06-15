Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли примерила «мужской» фильтр и стала копией Антона Макарского

Антон Макарский — коллега Джованны Антонелли. Будучи музыкантом, актером театра, кино и дубляжа, он снимался в сериале «Бедная Настя», участвовал в мюзиклах «Метро» и «Нотр Дам де Пари», где и приобрел известность. Джованна прославилась в России после роли Жади в бразильском сериале «Клон».

Оказалось, сходства между ними чуть больше. Согласны?