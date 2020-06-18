«Домашняя» Пугачева в белых шортах с детьми душевно поздравила Галкина с днем рождения: «Тебя дороже нет»

Утром 18 июня Максима Галкина ждал сюрприз. Жена Алла Пугачева и их 6-летние близнецы Гарри и Лиза поздравили его с днем рождения. На площадке перед замком дети ждали отца с букетами цветов.

«Папа, нет тебя дороже», — сказали Максиму сын и дочь, прочитав трогательные стихи. Вручив отцу букеты, дети подарили ему собственный рисунок и забавный портрет в рамке.

При поздравлении присутствовала Алла Пугачева. Она приветствовала супруга в домашнем виде — в белой блузке и шортах, без косметики и с живой укладкой.