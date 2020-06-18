«Домашняя» Пугачева в белых шортах с детьми душевно поздравила Галкина с днем рождения: «Тебя дороже нет»
Фото: Instagram Максима Галкина
Утром 18 июня Максима Галкина ждал сюрприз. Жена Алла Пугачева и их 6-летние близнецы Гарри и Лиза поздравили его с днем рождения. На площадке перед замком дети ждали отца с букетами цветов.
«Папа, нет тебя дороже», — сказали Максиму сын и дочь, прочитав трогательные стихи. Вручив отцу букеты, дети подарили ему собственный рисунок и забавный портрет в рамке.
При поздравлении присутствовала Алла Пугачева. Она приветствовала супруга в домашнем виде — в белой блузке и шортах, без косметики и с живой укладкой.
«С днем рождения!», «Поздравляю», «С днем! Ты классный! И семья загляденье», «С днем рождения Макс!! Будь счастлив и любим многие годы», «С днем Макса!!! Лучший!!!», «Ура!», «Макс, дорогой любимый! С днем рождения тебя. Ты порядочный, умный и гениальный человек», «100 лет прожить счастливую жизнь и не знать бед и печали», — поздравили Максима в комментариях друзья и поклонники.
Кристина Орбакайте, застрявшая в США из-за коронавируса, прислала Максиму видеобращение.
«Я б тебе счастья пожелала и исполнения всех мечт. Так у тебя уже есть Алла... Это и счастье и мечта, замечательные дети, брат, друзья и подписчики! От души поздравляем!», — написала Кристина в Instagram.
«Спасибо, Кристиночка! А еще есть прекрасная ты и твоя семья!», — ответил Максим.
«Сегодня родился гений! Друг мой, с днем рождения! Ты всегда с новыми и яркими идеями, ты пишешь историю в своем стиле, ты артист бездонной харизмы и просто инъекция позитива! Пусть все твои самые смелые начинания всегда реализовываются и покоряют Олимп! Я рад, что у меня есть человек, с которым у нас так много общего... Было, есть и еще будет!», — поздравил Филипп Киркоров.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина и Кристины Орбакайте
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