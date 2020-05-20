Заметно похорошевшая Алла Пугачева восхитила мужа походкой от бедра и воздушными поцелуями

Видео, которое опубликовал в своем блоге Максим Галкин, обещает стать одним из самых комментируемых в его блоге. В кадре заметно похорошевшая Алла Пугачева прогуливается «модельной походкой» по двору своего замка и демонстрирует задорный весенний образ, состоящий из укороченных джинсовых брюк и куртки, черной майки и перчаток, обуви на платформе.

«Хороша! ❤️», — прокомментировал восхищенный супруг.

«Максим Ваша дама прекрасна», «Ну до чего же хороша!!!», «Красотка Алла», «Ой какая прекрасная», «Алла Борисовна в шикарной форме! Интересно в чем ее секрет», «Счастливая женщина всегда прекрасна», «Алла выглядит просто потрясающе! Сразу видно, что она с Вами счастлива, Максим», «Это Женшина-Эпоха!!! Ею можно только восторгаться», «Достойна уважения во всем! Нет такой второй , примадонна, девочка и все», «Я в 20 выгляжу хуже. Она крутая», «Пример для подражания», «Всем женщинам такими бы оставаться надолго», — комментируют поклонники пары.