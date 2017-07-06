Максим Галкин показал, как Алла Пугачева кормит сына

Поклонники Аллы Пугачевой внимательно следят за обновлениями в блоге ее мужа, Максима Галкина: время от времени он публикует трогательные видео, на которых запечатлена семейная жизнь звезд. Шоумен уже показывал, как они вместе с детьми ходили в зоопарк, гуляли в лесу. Сегодня гордый отец продемонстрировал, как звездная мама кормит сына.

«Гарик, конечно, чаще ест сам, но любит, чтобы его покормила мама, тем более Алла превращает ужин в маленький спектакль, где вилки и ложки оживают. Игра обычно называется "Никто меня не поймает!" P.S. На заднем плане во дворике птенцы чаек, которые выросли у нас на глазах, об этом как-нибудь расскажу отдельно», — написал Максим.