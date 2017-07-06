Максим Галкин показал семейную идиллию: «Алла превращает ужин в маленький спектакль»
Поклонники Аллы Пугачевой внимательно следят за обновлениями в блоге ее мужа, Максима Галкина: время от времени он публикует трогательные видео, на которых запечатлена семейная жизнь звезд. Шоумен уже показывал, как они вместе с детьми ходили в зоопарк, гуляли в лесу. Сегодня гордый отец продемонстрировал, как звездная мама кормит сына.
«Гарик, конечно, чаще ест сам, но любит, чтобы его покормила мама, тем более Алла превращает ужин в маленький спектакль, где вилки и ложки оживают. Игра обычно называется "Никто меня не поймает!" P.S. На заднем плане во дворике птенцы чаек, которые выросли у нас на глазах, об этом как-нибудь расскажу отдельно», — написал Максим.
«Как Алле идет материнство», «Алла Борисовна такая милая», «Какие у вас детки красивые получились!», «Бесподобные, светлые детки», «Няни, это хорошо, но всегда лучше, когда мама кормит! Да еще и не просто кормит, а интересно», — восхищены подписчики.
«Алла Борисовна стала выглядеть лет на 25 моложе, прям сильно похорошела после похудения», «Она всегда ест, и кормит детей в вечернем платье?», — удивляются фанаты.
68-летняя Примадонна старается следить за своим внешним видом, регулярно делает укладку и макияж, пользуется услугами стилиста — все это, а также приятные семейные хлопоты, позволяют ей выглядеть моложе своих лет.
Фото: instagram.com