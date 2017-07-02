68-летняя Алла Пугачева не перестает экспериментировать с имиджем и периодически удивляет своих фанатов смелыми нарядами

Дизайнер Влад Торохов в разговоре с kp.ru рассказал, как изменился имидж певицы. Для примера модный эксперт решил взять образ Пугачевой, в котором она недавно появилась на концерте Дениса Мацуева.

Поклонники Примадонны давно заметили, что за последний год она очень изменилась. Алла Борисовна заметно похудела, а также стала отдавать предпочтение элегантному стилю в одежде вместо готического.

Первое, что отметил Торохов – это роскошное колье Примадонны из 18-каратного белого золота от Стивена Вебстера за 650 тысяч рублей. «Правда, к новому наряду колье надо было выбирать подлиннее, а лучше вообще не надевать, Слишком шикарное, выбивается из этого ансамбля. Готичный стиль позади, здравствуй, элегантная повседневность», - рассказал дизайнер.

Затем модный эксперт обратил внимание на плащ-пиджак, он же удлиненные жакет с металлизированными лацканами. По его словам, он очень похож на Brunello Cucinelli, примерная стоимость которого составляет 130 – 200 тысяч рублей. Алла Борисовна также надела бейсболку, похожую на кашемировую кепку Loro Pianа (в московских бутиках она стоит около 30 тысяч рублей), палантин Burberry за 35 тысяч рублей, браслеты-цепочки из белого золота с бриллиантами, которые стоят порядка 120 тысяч рублей, а также простую сумку-котомку, купленную на юрмальском рынке или в местных магазинах.

Торохов посчитал, что все это преображение обошлось Пугачевой в кругленькую сумму. По словам дизайнера, певица потратила более миллиона рублей.

Фото: instagram.com, globallookpress.com