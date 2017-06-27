Лиза и Гарик борются за место на папе, пока мама идет рядом

Шоумен Максим Галкин продолжает делиться с подписчиками своего блога трогательными сценками из жизни звездного семейства. На этот раз в кадре, помимо него и детей, оказалась супруга артиста, Алла Борисовна Пугачеева.

Идиллическую картинку семейной прогулки нарушают жалобы обиженной дочки. «Лиза и Гарик борются за место на папе», — пояснил шоумен.

Сыну звездной пары, помимо музыкальной карьеры, пророчат профессию парикмахера.

Фото: instagram.com