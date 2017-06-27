Лиза и Гарик борются за место на папе, пока мама идет рядом

Шоумен Максим Галкин продолжает делиться с подписчиками своего блога трогательными сценками из жизни звездного семейства. На этот раз в кадре, помимо него и детей, оказалась супруга артиста, Алла Борисовна Пугачеева.