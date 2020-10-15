Мадонна в день рождения старшей дочери показала фото 23-летней давности: «Моя маленькая звезда»

«Я хорошо помню то время. С днем рождения, Лола», — написала в комментарии актриса Рози О`Донелл. «Икона», «С днем рождения», «Я люблю вас, поздравляю», «Будь счастливой, Лурдес», «Красивая молодая мать», — прокомментировали подписчики.

Мадонна родила Лурдес, когда состояла в отношениях с фитнес-тренером Карлосом Леоном, с которым познакомилась через несколько лет после развода с первым мужем Шоном пенном. Лурдес сторонится светской жизни и старается избегать фотографов, но это ей не всегда удается. Зачастую девушку подлавливают в самые неподходящие моменты. На всех снимках папарацци дочь Мадонны выглядит недовольной вмешательством в личное пространство. Лурдес выросла независимой и далекой от стереотипов, распространенных среди знаменитостей. Она одевается как хочет, и выглядит, как хочет, зачастую шокируя публику, например небритыми подмышками.

Во втором браке, с режиссером Гаем Ричи Мадонна в 2000 году родила сына Рокко и в 2006-м усыновила годовалого мальчика Дэвида.