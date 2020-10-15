Мадонна в день рождения старшей дочери показала фото 23-летней давности: «Моя маленькая звезда»
Фото: East News
Мадонна поздравила с днем рождения старшую дочь Лурдес. Девушке исполнилось 24 года. В праздничный день мировая знаменитость поделилась с подписчиками фото из семейного архива. На снимке Мадонна держит маленькую Лурес на коленях, и, судя по всему, снимку уже 23 года.
«С днем рождения, маленькая звезда. Никогда не забывай, кто ты есть», — написала многодетная мать в микроблоге.
«Я хорошо помню то время. С днем рождения, Лола», — написала в комментарии актриса Рози О`Донелл. «Икона», «С днем рождения», «Я люблю вас, поздравляю», «Будь счастливой, Лурдес», «Красивая молодая мать», — прокомментировали подписчики.
Мадонна родила Лурдес, когда состояла в отношениях с фитнес-тренером Карлосом Леоном, с которым познакомилась через несколько лет после развода с первым мужем Шоном пенном. Лурдес сторонится светской жизни и старается избегать фотографов, но это ей не всегда удается. Зачастую девушку подлавливают в самые неподходящие моменты. На всех снимках папарацци дочь Мадонны выглядит недовольной вмешательством в личное пространство. Лурдес выросла независимой и далекой от стереотипов, распространенных среди знаменитостей. Она одевается как хочет, и выглядит, как хочет, зачастую шокируя публику, например небритыми подмышками.
Во втором браке, с режиссером Гаем Ричи Мадонна в 2000 году родила сына Рокко и в 2006-м усыновила годовалого мальчика Дэвида.
Фото: www.instagram.com/madonna/
Позже в семье Мадонны появились еще три дочери: Чифундо (в 2009-м) и двойняшки Стелла и Эстер (в 2017-м). Мадонна считает себя и отцом и матерью в одним лице и отмечает каждый год и День отца и День матери.
Фото: Instagram Мадонны, East News
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