Семейный снимок появился в Instagram популярной певицы

Несколько дней назад Мадонна отпраздновала свой 59-ый день рождения. Спустя пару дней после празднования, в блоге королевы поп-сцены появилась фотография с праздничной вечеринки, на которой Мадонна сфотографирована со всеми детьми.