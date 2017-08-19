59-летняя Мадонна опубликовала фотографию со всеми детьми
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Семейный снимок появился в Instagram популярной певицы
Несколько дней назад Мадонна отпраздновала свой 59-ый день рождения. Спустя пару дней после празднования, в блоге королевы поп-сцены появилась фотография с праздничной вечеринки, на которой Мадонна сфотографирована со всеми детьми.
Публикация от Madonna (@madonna)
Напомним, у Мадонны двое родных детей – 20-летняя Лурдес и 17-летний Рокко Ричи. Четверо детей Мадонны приемные: 11-летние Дэвид и Мерси и 4-летние близняшки Стелла и Эстер, которых певица удочерила в начале этого года.
Фото: instagram