Дочь Мадонны готовится к тайной свадьбе с фотографом

22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе с фотографом Джонатаном Апульо, с которым встречается два года, сообщает источник, близкий к паре. Суперзвезда одобрила выбор дочери и готова прийти на праздник.
Лурдес Леон держится в стороне от шоу-бизнеса и личную жизнь, в отличие от мамы, держит в тайне. Поэтому девушка мечтает о тайной свадьбе с близкими друзьями и родственниками и без присутствия журналистов.
Джонатан вырос в обычной семье, но разный статус не помешал любви молодых людей. Джонатан зарабатывает фотографией и любит кататься на скейте. Его мать работает парикмахером. Лурдес живет в Нью-Йорке на съемной квартире и работает моделью. Друзья говорят, что Лурдес и ее возлюбленный созданы друг для друга.
Ранее СМИ сообщали, что, пока Мадонна и Лурдес жили вместе в особняке звезды, они постоянно ссорились из-за разных взглядов на жизнь. Но после того, как девушка переехала, ее отношения с матерью стали более теплыми.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram, youtube.com/ TopStars
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