Дочь Мадонны готовится к тайной свадьбе с фотографом

22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе с фотографом Джонатаном Апульо, с которым встречается два года, сообщает источник, близкий к паре. Суперзвезда одобрила выбор дочери и готова прийти на праздник.

Лурдес Леон держится в стороне от шоу-бизнеса и личную жизнь, в отличие от мамы, держит в тайне. Поэтому девушка мечтает о тайной свадьбе с близкими друзьями и родственниками и без присутствия журналистов.