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Дочь Мадонны готовится к тайной свадьбе с фотографом

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Слайд, который
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Лурдес Мария Чикконе Леон

Фото: Getty Images
Лурдеc и Джонатан встречаются два года.

22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе с фотографом Джонатаном Апульо, с которым встречается два года, сообщает источник, близкий к паре. Суперзвезда одобрила выбор дочери и готова прийти на праздник.

Лурдес Леон держится в стороне от шоу-бизнеса и личную жизнь, в отличие от мамы, держит в тайне. Поэтому девушка мечтает о тайной свадьбе с близкими друзьями и родственниками и без присутствия журналистов.

Джонатан вырос в обычной семье, но разный статус не помешал любви молодых людей. Джонатан зарабатывает фотографией и любит кататься на скейте. Его мать работает парикмахером. Лурдес живет в Нью-Йорке на съемной квартире и работает моделью. Друзья говорят, что Лурдес и ее возлюбленный созданы друг для друга.

Ранее СМИ сообщали, что, пока Мадонна и Лурдес жили вместе в особняке звезды, они постоянно ссорились из-за разных взглядов на жизнь. Но после того, как девушка переехала, ее отношения с матерью стали более теплыми.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: Instagram, youtube.com/ TopStars

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