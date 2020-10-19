Любовница Тарзана опубликовала фото поцелуя с ним и рассказала, почему рассекретила их роман
Фото: Instagram Анастасии Шульженко
«"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Лев Толстой "Анна Каренина". Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зелёные человечки (или это были сущности, я просто не заметила, тоже была под "веществами", ретроградный меркурий, ТВ, СМИ, Эрнст в конце концов, ах нет, не он, заговорщики против него! Да кто угодно, можно перечислять и дальше дурацкие оправдания и предположения, но это не ко мне, это к тому, кто на 200% м@@@к (буквы можете сами поставить, кому как нравится.
"СМИ виноваты", а я им хочу сказать спасибо зато, что дали мне возможность защитить себя! Ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно! А мне простой смертной (я причисляю себя к таким), что делать? Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить? Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!!! Одумайтесь!!! А что это за видео?))) Это что Хит Парад любовниц, которые разрушили семьи?) Ну тогда если исходить из этой логики, то там не хватает только одной фотографии!!! Наслаждайтесь!!! P. S: можете обвинять меня в цинизме, отсутствие души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никогда не дам себя в обиду!!!Всем любви, мира и гармонии!!!», — написала она.
Напомним, популярная певица Наташа Королева и ее супруг, известный танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, недавно оказались в центре скандала. Несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле.
«Я не считаю, что мне муж изменил. Тот выброс, который он устроил, я объясняю тем, что он очень эмоциональный и ведет себя как взрослый ребенок. Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли... Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Я не оправдываю его, но так сложилась ситуация. <...> Самый жирный его косяк — он привел ее домой. <...> Знаешь, сколько баб за двадцать лет мне звонили и писали о романе с Тарзаном, о беременностях своих», — заявила Наташа Королева в интервью Ксении Собчак.
Фото и видео: Instagram
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