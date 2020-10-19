Любовница Тарзана опубликовала фото поцелуя с ним и рассказала, почему рассекретила их роман

"СМИ виноваты", а я им хочу сказать спасибо зато, что дали мне возможность защитить себя! Ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно! А мне простой смертной (я причисляю себя к таким), что делать? Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить? Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!!! Одумайтесь!!! А что это за видео?))) Это что Хит Парад любовниц, которые разрушили семьи?) Ну тогда если исходить из этой логики, то там не хватает только одной фотографии!!! Наслаждайтесь!!! P. S: можете обвинять меня в цинизме, отсутствие души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никогда не дам себя в обиду!!!Всем любви, мира и гармонии!!!», — написала она.