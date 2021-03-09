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Любовница Павла Мамаева показала положительный тест на беременность

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Алана Мамаева

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Любовница скандального российского футболиста Павла Мамаева Ирен Гарсия Морено показала положительный тест на беременность, она опубликовала фотографию в социальной сети.

О том, что полузащитник клуба «Ростов» завел роман с эффектной испанкой девушкой, рассказала его супруга Алана Мамаева. Из-за этого она попала в больницу.

На очередном снимке Ирен показала тест на беременность, сопроводив его поздравлениями с Международным женским днем. От кого она ждет ребенка, пока неизвестно. На следующем снимке девушка «празднует»: держит бокал шампанского в ресторане. При этом 8 марта Алана Мамаева сообщила о воссоединении с Павлом.

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Любовница Павла Мамаева Ирен Гарсия Морено беременна

Фото: instagram.com/yrypuntocom

Как пишет «СтарХит», Ирен не понравилось то, что Мамаева слила ее личные данные в интернет. Узнав о том, что на сборах в Испании муж завел любовницу, Алана выложила документы девушки, а также ее номер телефона с просьбой помочь в поисках соперницы.

Любовница Павла Мамаева Ирен Гарсия Морено

Кроме того, многие поклонники Мамаевой оставили неприятные комментарии на странице Ирен Гарсия Морено. «Это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — подчеркнула испанка.

Напомним, Павел Мамаев не первый раз оказывается в центре скандала из-за любовниц. В 2018 году была обнародована его жаркая переписка с дамой легкого поведения. Тогда Алана также простила спортсмена. Мамаевы воспитывают двоих детей: общую дочь Алису и сына Аланы (Алекс) от предыдущих отношений с Александром Липовым.

Фото: Instagram/@alana_mamaeva, Instagram/@yrypuntocom

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