Любовница Павла Мамаева показала положительный тест на беременность
Фото: instagram.com/alana_mamaeva
О том, что полузащитник клуба «Ростов» завел роман с эффектной испанкой девушкой, рассказала его супруга Алана Мамаева. Из-за этого она попала в больницу.
На очередном снимке Ирен показала тест на беременность, сопроводив его поздравлениями с Международным женским днем. От кого она ждет ребенка, пока неизвестно. На следующем снимке девушка «празднует»: держит бокал шампанского в ресторане. При этом 8 марта Алана Мамаева сообщила о воссоединении с Павлом.
Фото: instagram.com/yrypuntocom
Как пишет «СтарХит», Ирен не понравилось то, что Мамаева слила ее личные данные в интернет. Узнав о том, что на сборах в Испании муж завел любовницу, Алана выложила документы девушки, а также ее номер телефона с просьбой помочь в поисках соперницы.
Кроме того, многие поклонники Мамаевой оставили неприятные комментарии на странице Ирен Гарсия Морено. «Это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — подчеркнула испанка.
Напомним, Павел Мамаев не первый раз оказывается в центре скандала из-за любовниц. В 2018 году была обнародована его жаркая переписка с дамой легкого поведения. Тогда Алана также простила спортсмена. Мамаевы воспитывают двоих детей: общую дочь Алису и сына Аланы (Алекс) от предыдущих отношений с Александром Липовым.
Фото: Instagram/@alana_mamaeva, Instagram/@yrypuntocom
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