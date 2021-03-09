Любовница Павла Мамаева показала положительный тест на беременность

О том, что полузащитник клуба «Ростов» завел роман с эффектной испанкой девушкой, рассказала его супруга Алана Мамаева. Из-за этого она попала в больницу.

На очередном снимке Ирен показала тест на беременность, сопроводив его поздравлениями с Международным женским днем. От кого она ждет ребенка, пока неизвестно. На следующем снимке девушка «празднует»: держит бокал шампанского в ресторане. При этом 8 марта Алана Мамаева сообщила о воссоединении с Павлом.