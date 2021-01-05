Любовь Успенская впечатлила поклонников образом в черной шелковой блузе с декольте

«Просто красотка», «Красавица», «Ждем», «Красота — это ты, Любочка!», «Роскошная женщина!», «Новый клип?», «Царица», «Какая нежная... Здоровья и долгих творческих успехов, Любонька», «Любовь, вы потрясающе красивы», «Самая красивая и добрая», — собрала Любовь Успенская комплименты.

Обычно подписчики королевы душевной песни, как она сама себя называет, делятся на два лагеря. Одни хвалят ее за вкус и стиль, другие обвиняют в том, что она одевается и ведет себя не по возрасту, молодится. Но Любовь Успенская не обращает внимания на эти нападки, ведь у нее в жизни происходят события посерьезней критики фолловеров.

За последний год окончательно разладились отношения Успенской с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. После того, как Таня обвинила мать в домашнем насилии, она сбежала из дома и уехала за границу. Певица попросила оставить ее ребенка в покое, так как у той имеются проблемы с психикой.

В конце декабря 2020-го Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с 31-м днем рождения, а в первые дни нового года она рассказала поклонникам, что Татьяна вышла на связь с матерью.