«Ты перевернула мою жизнь»: Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с днем рождения
Фото: @uspenskayalubov_official / Instagram
«31 год назад 27 декабря стал для меня самым счастливым днём. На свет появилась моя долгожданная дочь Таня. Таня перевернула мою жизнь, Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками. Я желаю тебе удачи, желаю быть здоровой и быть счастливой. Happy Birthday», — подписала публикацию знаменитая певица.
Сама виновница торжества так и не ответила матери и вообще уже два дня не делала никаких публикаций в своих социальных сетях.
Кстати, стоит напомнить, что Любовь Успенская и Татьяна Плаксина с февраля прошлого года находятся в плохих отношениях. В то время дочь артистки на всю страну заявила о том, что ее мать всячески издевалась над ней и даже пыталась задушить ее. Певица была шокирована публичным рассказом дочери и отрицала ее слова. Позднее женщины смогли ненадолго примириться, когда Татьяна признала, что действительно оклеветала исполнительницу известных хитов. Но уже в скором времени Плаксина решила переехать в США к отцу. Уже в Лос-Анджелесе она продолжила обвинять мать и рассказывать в своей социальной Сети о сложных отношениях с ней.
Фото и видео: @uspenskayalubov_official / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!