«Ты перевернула мою жизнь»: Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с днем рождения

Кстати, стоит напомнить, что Любовь Успенская и Татьяна Плаксина с февраля прошлого года находятся в плохих отношениях. В то время дочь артистки на всю страну заявила о том, что ее мать всячески издевалась над ней и даже пыталась задушить ее. Певица была шокирована публичным рассказом дочери и отрицала ее слова. Позднее женщины смогли ненадолго примириться, когда Татьяна признала, что действительно оклеветала исполнительницу известных хитов. Но уже в скором времени Плаксина решила переехать в США к отцу. Уже в Лос-Анджелесе она продолжила обвинять мать и рассказывать в своей социальной Сети о сложных отношениях с ней.