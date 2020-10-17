Любовь Толкалина впервые рассказала о возлюбленном: «Есть любимый»
После расставания с Егором Кончаловским Любовь Толкалина практически не давала комментариев по поводу своих отношений с мужчинами. Но летом этого года стало известно, что у нее был роман с иностранцем. Избранником актрисы оказался музыкант Саймон Басс. Дело шло к переезду, если бы не случилась пандемия коронавируса. Карантин заставил актрису передумать о ранее принятом решении и оставить все на своих местах. «Все это время мы с Саймоном созванивались и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах, это однозначно невозможно», — рассказала артистка в одном из интервью.
Сегодня, отвечая на вопросы подписчиков, Толкалина сообщила, что ей надоело хранить молчание и слышать разные слухи и домыслы,поэтому она решила приоткрыть небольшую завесу тайны.
«У меня есть любимый, он гражданин другого государства, но я считаю, что это касается только нас с ним», - поделилась актриса.
Также звезда рассказала подписчикам еще несколько личных секретов. Так, например, она решила поставить точку в обсуждении их взаимоотношений с Кончаловским: «Меня не бросал муж, мы с Егором расстались по обоюдному согласию, и это была моя инициатива. Разошлись мы за несколько лет до того, как сделали это достоянием общественности. И это было очень давно. А сейчас мы находимся в прекрасных отношениях», - поделилась Толкалина.
В сети ходило множество слухов о том, кто же на самом деле является избранником звезды сериала «Девочки не сдаются». Актрисе даже приписывали роман с Борисом Гребенщиковым, но она это опровергла.
Фото: Instagram Любови Толкалиной
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