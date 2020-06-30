Любовь Толкалина с легким макияжем и в легком ретро-платье собрала комплименты поклонников: «Восхитительная»
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
42-летняя Любовь Толкалина предстала перед подписчиками в Isstagram в необычном образе. Актриса надела платье в стиле конца XIX века, сделала легкий макияж и укладку. В таком видео она пригласила поклонников присоединиться к новому и необычному проекту.
«3 июля в 20.30. Интерактивная «Чайка». Перед спектаклем вы получите краткое содержание пьесы, текст роли и инструкцию. Действие будет разыгрываться онлайн под руководством режиссера-постановщика Греты Шушчевичюте», — рассказала артистка. Она добавила, что и простые люди могут получить свою роль и попробовать себя в новом амплуа. Причем, задания режиссера могут быть самыми разными.
«Зачем вам в этом участвовать? Во-первых, just for fun (для веселья — прим. ред.). Вспомните, когда вы в последний раз творили что-то безрассудное в компании незнакомых людей? А так, чтобы это было безопасно и не выходя из дома? Во-вторых, когда у вас еще появится шанс поучаствовать в классической постановке Чехова вместе с профессиональными актерами и режиссером?», — заинтриговала Любовь Толкалина.
Поклонники актрисы отметили, что подобного они еще не делали и осыпали Любовь комплиментами. «Платье — просто бомба, вы в нем самая прекрасная. Восхищаюсь вами как женщиной и как актрисой», «Красавица», «Платье восхищает и вы в нем такая красавица!», «Платье просто волшебное у вас!», «Вы потрясающая женщина», «Легкая», — написали в комментариях.
А вы бы решились на участие в подобном проекте?
Фото и видео: Instagram Любови Толкалиной, Светлана Наконечная/ Passion.ru
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