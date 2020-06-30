Любовь Толкалина с легким макияжем и в легком ретро-платье собрала комплименты поклонников: «Восхитительная»

«3 июля в 20.30. Интерактивная «Чайка». Перед спектаклем вы получите краткое содержание пьесы, текст роли и инструкцию. Действие будет разыгрываться онлайн под руководством режиссера-постановщика Греты Шушчевичюте», — рассказала артистка. Она добавила, что и простые люди могут получить свою роль и попробовать себя в новом амплуа. Причем, задания режиссера могут быть самыми разными.

«Зачем вам в этом участвовать? Во-первых, just for fun (для веселья — прим. ред.). Вспомните, когда вы в последний раз творили что-то безрассудное в компании незнакомых людей? А так, чтобы это было безопасно и не выходя из дома? Во-вторых, когда у вас еще появится шанс поучаствовать в классической постановке Чехова вместе с профессиональными актерами и режиссером?», — заинтриговала Любовь Толкалина.

Поклонники актрисы отметили, что подобного они еще не делали и осыпали Любовь комплиментами. «Платье — просто бомба, вы в нем самая прекрасная. Восхищаюсь вами как женщиной и как актрисой», «Красавица», «Платье восхищает и вы в нем такая красавица!», «Платье просто волшебное у вас!», «Вы потрясающая женщина», «Легкая», — написали в комментариях.

А вы бы решились на участие в подобном проекте?