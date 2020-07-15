Любовь Толкалина о причинах расставания с бойфрендом-иностранцем: «Я многое потеряла на самоизоляции»

Долгое время после расставания с мужем Любовь Толкалина скрывала свою личную жизнь. Наконец, она призналась: у нее роман с иностранцем. Избранником актрисы оказался музыкант Саймон Басс. Дело шло к переезду, если бы не случилась пандемия коронавируса. Карантин заставил актрису задуматься о том, как дальше будет протекать ее жизнь, и принять непростое решение.

«Я многое потеряла на самоизоляции, но много и приобрела. Почти три месяца я жила в деревне. Никогда так много времени не проводила с родителями, даже в детстве. Почувствовала близость к земле, к своим корням. И пришла к выводу, что я никогда не смогу переехать в другую страну. <...> Окончательное решение приняла после разговора с мамой, которая сказала: "Вот ты уедешь, а кто же тут с нами останется? Случись что, кто же приедет?" И я поняла, что я не смогу переехать. <...> Все это время мы с Саймоном созванивались и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах, это однозначно невозможно», — рассказала Любовь Толкалина «7Дням».

В деревне актриса развернула бурную деятельность: наконец исполнила свою мечту начать играть на гитаре, начала строить домик для гостей, взялась за реставрацию храма в Савватьме, научилась звонить в колокола.