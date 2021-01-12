«Люблю тебя!»: Молодая пассия шефа Ивлева призналась в чувствах в его день рождения

«Спасибо, любимая», — ответил именинник.

«С днем рождения самого крутого шефа России. Вы прекрасная пара, оба яркие, крутые и красивые! Шефу процветания и успеха в бизнесе и YouTube», «Лер, вы кайфная девушка и очень красивая и рядом с Костей хорошо смотритесь», «Здоровья и благополучия вашей семье! Пара — огонь», «Классное фото», «Мистер и миссис Ивлевы», — прокомментировали подписчики Куденковой.

Но и в день рождения Константина не обошлось без ложки дегтя в бочке меда. Некоторые фолловеры в очередной раз назвали его предателем, а Леру — разлучницей.

В 2020 году Константин Ивлев развелся с женой Марией, брак с которой длился 22 года. Мария не скрывала, что обижена на отца своих детей. Она даже призналась, что пожалела, что вообще вышла за него замуж. «Я ему в молодости, когда он был еще никем, нос подтирала. И чем он мне ответил?», — говорила она, называя новую избранницу Ивлева непорядочной женщиной.

После развода на Ивлева с его любимой женщиной льется постоянная критика, но пара старается не обращать внимания на нападки. Лера Куденкова лишь однажды написала в блоге, что всех, кто плохо говорит о них, считает несчастными людьми.