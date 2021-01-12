«Люблю тебя!»: Молодая пассия шефа Ивлева призналась в чувствах в его день рождения
Фото: www.instagram.com/ivlevchef/
Константин Ивлев отдыхает на Мальдивах с сыном Матвеем, дочерью Марусей и молодой избранницей Валерией Куденковой. Здесь же шоумен отмечает день рождения.
В праздничный день Лера призналась в любви избраннику. «Мой самый родной и близкий человек! Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все задуманное тобой исполняется так, как ты этого хочешь! А я всегда буду рядом и во всем тебя поддерживать! Люблю тебя! С днем рождения!», — написала она в блоге.
«Спасибо, любимая», — ответил именинник.
«С днем рождения самого крутого шефа России. Вы прекрасная пара, оба яркие, крутые и красивые! Шефу процветания и успеха в бизнесе и YouTube», «Лер, вы кайфная девушка и очень красивая и рядом с Костей хорошо смотритесь», «Здоровья и благополучия вашей семье! Пара — огонь», «Классное фото», «Мистер и миссис Ивлевы», — прокомментировали подписчики Куденковой.
Но и в день рождения Константина не обошлось без ложки дегтя в бочке меда. Некоторые фолловеры в очередной раз назвали его предателем, а Леру — разлучницей.
В 2020 году Константин Ивлев развелся с женой Марией, брак с которой длился 22 года. Мария не скрывала, что обижена на отца своих детей. Она даже призналась, что пожалела, что вообще вышла за него замуж. «Я ему в молодости, когда он был еще никем, нос подтирала. И чем он мне ответил?», — говорила она, называя новую избранницу Ивлева непорядочной женщиной.
После развода на Ивлева с его любимой женщиной льется постоянная критика, но пара старается не обращать внимания на нападки. Лера Куденкова лишь однажды написала в блоге, что всех, кто плохо говорит о них, считает несчастными людьми.
Фото и видео: Instagram Константина Ивлева и Валерии Куденковой
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