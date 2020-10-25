«Люблю тебя и горжусь»: Сергей Лазарев трогательно поздравил Влада Топалова с днем рождения

Пользователи Сети умилились фотографии любимых певцов и тоже присоединились к поздравлению:

«Обожаю вас!», «Какие же вы крутые! И как можно вас не любить?», «Молодцы! Больше никогда не расставайтесь!», «После стольких лет все еще лучшие! Пусть этот день для вас обоих пройдет хорошо», «Самые лучшие!», «Как в старые добрые времена! Так приятно на вас смотреть», «Самые классные, талантливые и красивые!», «Пусть дружба ваша будет крепче с каждым годом! Влад, с днём рождения», «Присоединяюсь к поздравлениям и хочу пожелать творческих успехов, победы во всех начинаниях, семейного счастья и конечно же здоровья. А если в сердце есть любовь, то это всё обязательно исполниться», - написали фолловеры.

Напомним, что группа Smash!! существовала с 2000 по 2006 годы. Солистами коллектива являлись Сергей Лазарев и Влад Топалов, которые сейчас занимаются сольной карьерой.

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