«Люблю тебя и горжусь»: Сергей Лазарев трогательно поздравил Влада Топалова с днем рождения
Фото: @lazarevsergey / Instagram
Артист опубликовал совместное селфи с другом и трогательно подписал кадр:
«Владька! Братик! С Днем Рождения!!! Будь счастлив! Очень тебя люблю и горжусь тобой! Рад, что мы вновь так тесно и крепко дружим , как раньше! Все-таки , дружба , проверенная годами и трудностями- самая крепкая! С Днем Рождения, Тёпа!», - написал Лазарев на своей странице в Instagram.
Пользователи Сети умилились фотографии любимых певцов и тоже присоединились к поздравлению:
«Обожаю вас!», «Какие же вы крутые! И как можно вас не любить?», «Молодцы! Больше никогда не расставайтесь!», «После стольких лет все еще лучшие! Пусть этот день для вас обоих пройдет хорошо», «Самые лучшие!», «Как в старые добрые времена! Так приятно на вас смотреть», «Самые классные, талантливые и красивые!», «Пусть дружба ваша будет крепче с каждым годом! Влад, с днём рождения», «Присоединяюсь к поздравлениям и хочу пожелать творческих успехов, победы во всех начинаниях, семейного счастья и конечно же здоровья. А если в сердце есть любовь, то это всё обязательно исполниться», - написали фолловеры.
Напомним, что группа Smash!! существовала с 2000 по 2006 годы. Солистами коллектива являлись Сергей Лазарев и Влад Топалов, которые сейчас занимаются сольной карьерой.
А вам понравилось новое фото Сергея Лазарева? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: @lazarevsergey/ Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!