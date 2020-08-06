Мимими дня: Сергей Лазарев сделал татуировку в честь 2-летней дочери

«Как можно быть идеальным? Бьешь сердца», «Какое красивое тату», «Так воооот оно какое! Оно невероятно смотрится вблизи», «Тату — огонь! Как и вы», «Тату оч красивое, Вы лучший, и Анечка с Никитой тоже прекрасны», «Сергей Вячеславович, опять разбили сердечко», «Какой Вы пирожочек», «Новое тату шикарное! Очень красиво получилось», «Талантливый певец/актер/музыкант и хороший отец. Браво Сергей», — комментируют поклонники.

У Сергея уже есть татуировка в честь сына в виде буквы "N", в более строгом стиле, ее он сделал на шее.