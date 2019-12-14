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Скромное желание: Сергей Лазарев рассказал, что попросил у Деда Мороза его пятилетний сын Никита

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Сергей и Никита Лазаревы

Фото: Instagram Сергея Лазарева

Певец рассказал о мечтах наследника.

К детям звезд практически с рождения приковано внимание публики. Всем интересно знать, чем живут наследники знаменитостей, как развлекаются и о чем мечтают. В отличие от многих коллег, Сергей Лазарев не сразу рассекретил рождение сына и дочери — о мальчике стало известно лишь спустя два года после его появления на свет, а о девочке певец рассказал в преддверии ее первого дня рождения. На днях Сергей Лазарев стал гостем шоу «Вечерний Ургант», в котором показал письмо сына Никиты Деду Морозу. «Меня зовут Никита. В этом году я хорошо себя вел, всех слушался. Больше всего я люблю играть и рисовать. Когда я вырасту, то стану водителем. Раньше хотел стать пожарником, теперь — водителем», — прокомментировал желание сына певец.

«Дедушка Мороз, я знаю, что ты можешь исполнить любое желание. Пожалуйста, принеси мне в подарок чемоданчик врача. Обещаю весь год вести себя хорошо», — дочитал письмо Лазарев-старший. Сергей в эфире попросил прощения у Никиты, если он однажды узнает, что папа озвучил его письмо на всю страну, но «так Дед Мороз точно услышит и принесет тебе чемоданчик».

А вы уже написали письмо Деду Морозу?

Фото: Instagram, кадры из эфира

Видео: YouTube/Вечерний Ургант

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