Скромное желание: Сергей Лазарев рассказал, что попросил у Деда Мороза его пятилетний сын Никита

«Дедушка Мороз, я знаю, что ты можешь исполнить любое желание. Пожалуйста, принеси мне в подарок чемоданчик врача. Обещаю весь год вести себя хорошо», — дочитал письмо Лазарев-старший. Сергей в эфире попросил прощения у Никиты, если он однажды узнает, что папа озвучил его письмо на всю страну, но «так Дед Мороз точно услышит и принесет тебе чемоданчик».

А вы уже написали письмо Деду Морозу?