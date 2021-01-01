«Любить до неба»: Наталия Орейро показала жаркий поцелуй с мужем в 19-ю годовщину свадьбы

«Поздравляем, вы классная пара», «Наталия, ты такая красивая и счастливая», «Здорово, когда люди идут так долго рука об руку по жизни», «Рикардо и Наталия, желаю вам долгих и счастливых лет жизни вместе», «Удивительно, что люди одной профессии так долго живут вместе», «как приятно на вас смотреть», «Красивая семья, красивый и счастливый ребенок», «Наталия, я тебя обожаю», «Моя любимая артистка, счастья надолго», «Обожаю вашу семью», — посыпались комментарии на разных языках.

Наталия Орейро и Рикардо Мольо поженились в 2001 году, а в 2012-м у них родился сын Мерлин Атуальпа, в семье мальчика ласково называют Ата.

До встречи с мужем у актрисы были отношения с актером Пабло Эчарри. Они расстались в 2000-м после 6-летнего романа, Орейро тяжело переживала разрыв. Также в прессе писали о многих романах актрисы и с другими известными мужчинами, но она их не подтверждала.

Рикардо Мольо до женитьбы на Наталии Орейро три года состоял в отношениях с певицей Эрикой Гарсиа.