«Любить до неба»: Наталия Орейро показала жаркий поцелуй с мужем в 19-ю годовщину свадьбы
Фото: Getty Images
Звезда аргентинского телевидения и любимая у российских зрителей сериальная актриса Наталия Орейро поздравила мужа, музыканта Рикардо Мольо с годовщиной свадьбы. В Instagram она опубликовала фото с жарким поцелуем с супругом, который старше нее на 20 лет.
«Любить до неба. 19-я годовщина свадьбы», — подписала она свадебный снимок.
«Поздравляем, вы классная пара», «Наталия, ты такая красивая и счастливая», «Здорово, когда люди идут так долго рука об руку по жизни», «Рикардо и Наталия, желаю вам долгих и счастливых лет жизни вместе», «Удивительно, что люди одной профессии так долго живут вместе», «как приятно на вас смотреть», «Красивая семья, красивый и счастливый ребенок», «Наталия, я тебя обожаю», «Моя любимая артистка, счастья надолго», «Обожаю вашу семью», — посыпались комментарии на разных языках.
Наталия Орейро и Рикардо Мольо поженились в 2001 году, а в 2012-м у них родился сын Мерлин Атуальпа, в семье мальчика ласково называют Ата.
До встречи с мужем у актрисы были отношения с актером Пабло Эчарри. Они расстались в 2000-м после 6-летнего романа, Орейро тяжело переживала разрыв. Также в прессе писали о многих романах актрисы и с другими известными мужчинами, но она их не подтверждала.
Рикардо Мольо до женитьбы на Наталии Орейро три года состоял в отношениях с певицей Эрикой Гарсиа.
Фото и видео: Instagram Наталии Орейро, Рикардо Мольо, East News, Getty Images
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