43-летняя Наталия Орейро похвасталась точеной фигурой в «стальном» платье с пикантным декольте
Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/
Популярная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро вновь подразнила поклонников. Звезда сериалов опубликовала в Instagram «горячее» видео, где позирует в шикарном «стальном» платье с экстремальным декольте. Наряд настолько удачно подчеркнул точеную фигуру актрисы и певицы, что ее поклонники буквально потеряли дар речи.
Стилисты также уложили ей гладкие крупные локоны и сделали яркий макияж с акцентом на глаза — в тон платья.
«Давай, малыш, зажги во мне огонь», — подписала она фото и видео.
Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/
«Ну какая же красавица», «Великолепная», «Лучше всех», «Каждый день жду новые фото от моей любимой Наталии», «У меня нет слов описать свое восхищение», «Красивее женщины в мире просто нет», «Наталия, раскройте нам наконец секрет своей молодости», — наперебой принялись комментировать подписчики артистки и телеведущей.
Наталия Орейро завела страницу в Instagram всего несколько месяцев назад, причем ведет его на двух языках — испанском и русском, зная, сколько у нее фанатов в нашей стране. За это время на страницу актрисы подписались более 600 тысяч человек.
Ранее Орейро рассказывала, что собирается получить российское гражданство и даже начала оформлять документы для этого. Правда, позже она пояснила, что жить в нашей стране не собирается, а ее шаг — ответ на любовь российских зрителей.
Фото и видео: Instagram Наталии Орейро, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!