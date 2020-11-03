43-летняя Наталия Орейро похвасталась точеной фигурой в «стальном» платье с пикантным декольте

Популярная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро вновь подразнила поклонников. Звезда сериалов опубликовала в Instagram «горячее» видео, где позирует в шикарном «стальном» платье с экстремальным декольте. Наряд настолько удачно подчеркнул точеную фигуру актрисы и певицы, что ее поклонники буквально потеряли дар речи.

Стилисты также уложили ей гладкие крупные локоны и сделали яркий макияж с акцентом на глаза — в тон платья.

«Давай, малыш, зажги во мне огонь», — подписала она фото и видео.