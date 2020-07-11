Наталья Орейро поделилась с подписчиками архивным детским фото

Актриса рассказала, что ее родители всегда боролись с обстоятельствами, и именно они научили юную Наталью двигаться вперед несмотря ни на что.

«Здесь мне 6 лет. В моем мире все улыбалось... Мы переехали в красивый дом, ради которого моя семья много работала, но через несколько месяцев все изменилось... мой отец потерял работу, и они с мамой решили, что мы попытаем счастья в Испании. Будучи ребенком, я узнала, что такое быть с корнем вырванной из привычной жизни. Быть новеньким в другом обществе, адаптироваться, вновь искать себя, работать еще усерднее и двигаться вперед. Я научилась этому, наблюдая, как мои родители падали, поднимались и пробовали вновь и вновь», - подписала снимок Орейро.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)