Наталья Орейро поделилась с подписчиками архивным детским фото
Фото: Instagram Наталии Орейро
В новом аккаунте Натальи Орейро в Инстаграм всего 7 постов, но это никак не смущает подписчиков. С каждым днем их становится все больше - на счетчике уже почти 250 тысяч фолловеров. Актриса решила порадовать всех своих поклонников новым фото, на котором ей всего 6 лет. Под снимком она оставила подписи на двух языках: испанском и русском, что совсем не удивительно. Звезда сериала «Дикий ангел» готовится получить российское гражданство.
Актриса рассказала, что ее родители всегда боролись с обстоятельствами, и именно они научили юную Наталью двигаться вперед несмотря ни на что.
«Здесь мне 6 лет. В моем мире все улыбалось... Мы переехали в красивый дом, ради которого моя семья много работала, но через несколько месяцев все изменилось... мой отец потерял работу, и они с мамой решили, что мы попытаем счастья в Испании. Будучи ребенком, я узнала, что такое быть с корнем вырванной из привычной жизни. Быть новеньким в другом обществе, адаптироваться, вновь искать себя, работать еще усерднее и двигаться вперед. Я научилась этому, наблюдая, как мои родители падали, поднимались и пробовали вновь и вновь», - подписала снимок Орейро.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Большинство комментариев под постами принадлежит соотечественникам Натальи, но и российские фанаты решили отметиться под фото и оставить Орейро несколько комплиментов: «Красотка», «Ай яй яй,что за девчонка👍», «Как мило, Нати! Передаем привет из Москвы ❤️».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Наталья Орейро - актриса родом из Уругвая. Она прославилась после главной роли в сериале «Дикий ангел». Актриса часто бывает в России и недавно призналась, что уже подала документы на российское гражданство, чтобы иметь возможность быть ближе к своим активным российским поклонникам.
Фото и видео: Instagram Натальи Орейро
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