«Любимый мой»: Влад Топалов нежно поздравил сына с днем рождения

Кроме того, Топалов назвал Тодоренко лучшей мамой и женой. Экс-солист группы «Smash!!» нежно поблагодарил ведущую за счастье быть отцом и мужем.

«Любимая! Я тебя поздравляю! Спасибо тебе за это счастье! Ты - лучшая женщина в мире! Самая крутая жена и абсолютно точно, самая лучшая мать для моих детей, которая только может быть! Спасибо за твой подвиг!!! За жертвы! За любовь! Читая психологов и другие книги, анализирую, как много есть навыков и развития у Мани и каждый раз понимаю, что 99,9% этого - ты и твой вклад в него и в нашу семью. Спасибо, что ты меня делаешь счастливым! Спасибо, что делаешь так, что я хочу быть таким же хорошем родителем , как ты и стремлюсь учиться, познавать новое и быть для вас - самым лучшим! Спасибо за то невероятное тепло и энергию, которой мы окутаны 25/7!!!! Я, Маня, наша семья, наш уют, наше тепло - это все ТЫ! Не хватит строк, страниц и книг, чтобы выразить свою любовь и благодарность! Мы тебя очень любим и без тебя мы не можем ни секунды! Дальше - больше, лучше и интереснее! С Праздником нас всех! Люблю вас», - написал он.

Напомним, что в 2018 Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли шикарную свадьбу. А 5 декабря 2018 года звездная пара впервые стала родителями.