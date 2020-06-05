«Полторашка, юухуууу!» Тодоренко и Топалов поделились милым видео с подросшим сыном в его мини-день рождения

Первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года. Родители души не чают в маленьком Мише и отмечают все знаменательные даты в жизни малыша.

Влад Топалов показал подписчикам в Instagram, как он с женой поют Майклу песню в честь того, что ему исполнилось 1,5 года. «Полторашка! 1,5. Юхуууууууу!», — подписал трогательное видео артист.