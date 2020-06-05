passion.ru

«Полторашка, юухуууу!» Тодоренко и Топалов поделились милым видео с подросшим сыном в его мини-день рождения

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Регина Тодоренко с Майклом

Фото: Instagram

Регина и Влад поздравили сына Мишу, но сами радовались больше, чем именинник.

Первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года. Родители души не чают в маленьком Мише и отмечают все знаменательные даты в жизни малыша.

Влад Топалов показал подписчикам в Instagram, как он с женой поют Майклу песню в честь того, что ему исполнилось 1,5 года. «Полторашка! 1,5. Юхуууууууу!», — подписал трогательное видео артист.

«Счастливые родители, прекрасного сына», «Поздравляю!», «Хороший, сладкий», «Вроде недавно маленький был, а уже 1,5. Как они быстро растут», «Поздравляем вас», «Красавчик!», «Ну какой же он хорошенький», «Поздравляем, малыш», — написали в комментариях поклонники семьи Влада и Регины.

Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались в загсе за несколько недель до рождения сына. А большую свадьбу с нарядами и гостями они сыграли летом 2019-го в Италии.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!