«Полторашка, юухуууу!» Тодоренко и Топалов поделились милым видео с подросшим сыном в его мини-день рождения
Фото: Instagram
Первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года. Родители души не чают в маленьком Мише и отмечают все знаменательные даты в жизни малыша.
Влад Топалов показал подписчикам в Instagram, как он с женой поют Майклу песню в честь того, что ему исполнилось 1,5 года. «Полторашка! 1,5. Юхуууууууу!», — подписал трогательное видео артист.
«Счастливые родители, прекрасного сына», «Поздравляю!», «Хороший, сладкий», «Вроде недавно маленький был, а уже 1,5. Как они быстро растут», «Поздравляем вас», «Красавчик!», «Ну какой же он хорошенький», «Поздравляем, малыш», — написали в комментариях поклонники семьи Влада и Регины.
Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались в загсе за несколько недель до рождения сына. А большую свадьбу с нарядами и гостями они сыграли летом 2019-го в Италии.
Фото и видео: Instagram
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