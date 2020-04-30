«Ненавидите мою жену, а я ненавижу вас»: Топалов расплакался, защищая Тодоренко от нападок критиков

«Вы знаете, вы столько обрушили говна на меня, на мою семью, но бог вам судья. Я сам не святой. Мне очень много чего есть сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить мою семью. И я уверен, что большинство из вас, увидев меня в лицо, никогда не сказали бы это мне. Просто зассали бы. Но я вас всех прощаю. <...> Моя семья пережила тяжелый стресс за последние пять дней. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась: званий, проектов, контрактов, работы, денег, всего. Я очень надеюсь, что вы собой довольны и вы собой гордитесь, что кому-то теперь так же плохо, как и вам», — обратился ко всем Влад.