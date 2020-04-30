«Ненавидите мою жену, а я ненавижу вас»: Топалов расплакался, защищая Тодоренко от нападок критиков
Фото: Instagram
«Вы ненавидите меня, мою жену, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас. Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Но не надо быть такими злыми. Разве мой сын заслужил такую ненависть? Было бы здорово, если бы все мы, включая меня, научились быть добрее», — заявил Топалов во время прямого эфира в Instagram. Также певец не сдержал слез, рассказав, что в день, когда его супругу начали активно критиковать в Сети, у него умер друг — звукорежиссер Дмитрий Добрый.
«Вы знаете, вы столько обрушили говна на меня, на мою семью, но бог вам судья. Я сам не святой. Мне очень много чего есть сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить мою семью. И я уверен, что большинство из вас, увидев меня в лицо, никогда не сказали бы это мне. Просто зассали бы. Но я вас всех прощаю. <...> Моя семья пережила тяжелый стресс за последние пять дней. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась: званий, проектов, контрактов, работы, денег, всего. Я очень надеюсь, что вы собой довольны и вы собой гордитесь, что кому-то теперь так же плохо, как и вам», — обратился ко всем Влад.
Напомним, в одном из недавних интервью Регина Тодоренко высказалась о домашнем насилии, посчитав женщин главными виновницами возникновения подобных прецедентов: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?». Уже в другой беседе, в прямом эфире с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, Регина попыталась оправдаться за сказанное ранее, однако новые слова еще подлили масла в огонь: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой». Позднее Тодоренко заявила, что была не права, и пообещала помогать жертвам домашнего насилия.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!