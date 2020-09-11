66-летняя Любовь Успенская рассорила подписчиков, показав фото в мини: «Как малолетка»
Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
Любовь Успенская рассказала поклонникам, что ее очередной концерт прошел с аншлагом. «Ни одного билета не осталось. Вот это любовь», — написала она Instagram, сопроводив публикацию фотографиями, где позирует в сверкающем мини-костюме, в крупных украшениях и со стильной укладкой.
Снимки вызвали неоднозначную реакцию у поклонников, к которой, впрочем, артистке не привыкать. Одна обвинили 66-летнюю Успенскую в том, что она одевается и ведет себя неподобающе возрасту, другие осыпали комплиментами. Одним словом, подписчики рассорились в комментариях.
«Песни хороши, но ведет себя как малолетка», «Ах, какая женщина, мне б такую», «Люба-Любонька», «На себя не похожа, кукла», «Мой кумир», «А кто-то комменты удаляет, похоже...», «Любонька всем нос утерла. Давятся слюной от зависти. Молодец. Красивая, секси!», «Ну стара уже, а все ляхи напоказ», — посыпались противоречивые комментарии.
Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
Любовь Успенская старается не реагировать на критику и нападки в свой адрес. Она признавалась ранее, что ей в себе все нравится, а публика на концертах встречает ее с восторгом. «Значит, я им нравлюсь!», — гордо заявляла она.
А как вы думаете: стоит ли женщине зрелого возраста подбирать стиль под свои годы или можно экспериментировать? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Любови Успенской
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