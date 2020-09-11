66-летняя Любовь Успенская рассорила подписчиков, показав фото в мини: «Как малолетка»

Снимки вызвали неоднозначную реакцию у поклонников, к которой, впрочем, артистке не привыкать. Одна обвинили 66-летнюю Успенскую в том, что она одевается и ведет себя неподобающе возрасту, другие осыпали комплиментами. Одним словом, подписчики рассорились в комментариях.

«Песни хороши, но ведет себя как малолетка», «Ах, какая женщина, мне б такую», «Люба-Любонька», «На себя не похожа, кукла», «Мой кумир», «А кто-то комменты удаляет, похоже...», «Любонька всем нос утерла. Давятся слюной от зависти. Молодец. Красивая, секси!», «Ну стара уже, а все ляхи напоказ», — посыпались противоречивые комментарии.