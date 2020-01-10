«Лучше умойся»: Наташа Королева показала новый нежный образ и поссорила своих подписчиков

«Нереально красиво!», «Ух, хороша Наташа!», «Натали, ты просто прелесть», «Шикарное фото», «Красотка», «Люблю креативные образы», — посыпались комплименты.

Но критики не остались в долгу. «Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо», — заметила одна из поклонниц, на что получила резкий ответ: «Зато у вас натуральное!».

«Губы накачаны! Зубы сейчас другие, пол-лица реально переделано!», «Наташа, ваша натуральная красота лучше», «Наташа, брось ты эти перья, умойся, ты естественная лучше», — продолжали нападать на артистку.