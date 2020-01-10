«Лучше умойся»: Наташа Королева показала новый нежный образ и поссорила своих подписчиков
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
46-летняя Наташа Королева поделилась с поклонниками кадрами новой стильной фотосессии. Певица на фотографии получилась молодой и нежной.
Однако перевоплощение артистки благосклонно приняли не все ее поклонники: многотысячная армия подписчиков Наташи Королевой разделилась надвое. Одни похвалили ее за свежесть и красоту, а другие обвинили в злоупотреблении пластикой и фотошопом.
«Нереально красиво!», «Ух, хороша Наташа!», «Натали, ты просто прелесть», «Шикарное фото», «Красотка», «Люблю креативные образы», — посыпались комплименты.
Но критики не остались в долгу. «Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо», — заметила одна из поклонниц, на что получила резкий ответ: «Зато у вас натуральное!».
«Губы накачаны! Зубы сейчас другие, пол-лица реально переделано!», «Наташа, ваша натуральная красота лучше», «Наташа, брось ты эти перья, умойся, ты естественная лучше», — продолжали нападать на артистку.
Раньше в Сети уже обсуждали новогоднее фото помолодевшей Наташи Королевой, ее пухлые губы и образ дерзкой русалки, который она примерила.
А вам какая Королева больше нравится?