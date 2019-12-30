«Молодеет на глазах»: поклонники обсуждают новогодний образ 46-летней Наташи Королевой

Новое видео в блоге Наташи Королевой удивило ее подписчиков. В кадре певица позирует в необычном наряде. «Экспериментирую с образом для Новогодней ночи», — пояснила звезда.

«До чего же хороша», «Вообще юная и очень классная девочка», «Наташенька молодеешь на глазах молодец и позитивчик всегда и улыбочка вот и секрет молодости», «Очень хороший обра, Вы такая молоденькая и красивая, просто супер», «Вы здесь очень на маму свою похожи», «Как вы похудели сильно», — обсуждают поклонники.

На днях в Сети обсуждали «новые губы» звезды: фолловеры заметили, что их контур стал четче, увеличился объем. В новом видео у поклонников снова появилась возможность рассмотреть их.

Как считаете, имели ли место некие манипуляции с внешностью Наташи?