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Синяя помада, бирюзовые косы, задорное мини: 46-летняя Наташа Королева примерила образ озорной русалки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наташа Королева

Фото: Instagram Наташи Королевой

Наташа Королева опубликовала яркое видео.

«Вот это конфетка», «Какая же очаровательная кокетка», «Такая же крутая, как и 20 лет назад», «Нежная, простая, человечная», «В 45 ягодка опять, молодец», «Вы такая красивая, года вас не берут. Молодеете с каждым днем», «Крутой образ, тебе ооочень идет. Такая девочка-девочка», «Вы как всегда очаровательны!! Вы пьете элексир молодости?», «Красавица юная!! Так держать, Натали», «Ох эти косы. Моя любовь», «Мне очень нравится твой новый образ», «Красивая, харизматичная, живая», «Фигура огонь», «Наташка такая аппетитная))) девчата засмотрятся, не то, что мужики», — восхищаются поклонники певицы.

«Неудачное видео», «Не пой так по ушам бьет», «А что с голосом стало???», «Куда уходит голос, в какие города», «Голоса нет только техника выручает», «Зачем так палиться? Ну не умеешь петь и не надо», «Пора бы уже остепениться, все из себя девочку строит», «Раньше все у Наташи получалось спокойно, естественно. А сейчас все с напряжением», — возмущаются хейтеры.

А вы на чьей стороне?

Фото и видео: instagram

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