«Новые» губы Наташи Королевой обсуждают в Сети
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Наташи Королевой
46-летнюю Наташу Королеву заподозрили в увеличении губ.
Недавние фото и видео в блоге популярной певицы Наташи Королевой смутили пользователей Сети. Фолловеры отмечают, что контур ее губ стал четче, увеличился объем.
Сама артистка пока не прокомментировала обсуждения, которые появляются в Сети.
А вы видите изменения?
Фото и видео: instagram
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