От «канадского смокинга» до дерзкого total black: стильные образы Ани Лорак, которые легко повторить
Фото: Instagram @anilorak
Канадский смокинг
Фото: Instagram @anilorak
Ничто так эффектно не дополняет деним, как сам деним — и это факт. Тренд на сочетание джинсов и объемной куртки или рубашки пришел к нам из прошлого столетия, и в модной практике его называют «канадским смокингом». Воспользоваться этим приемом решила Ани Лорак в одном из своих образов и взяла за основу всегда актуальный светлый деним. Дополнили его лаконичные детали из базового гардероба — однотонная футболка, классическая сумка и мюли.
Фото: Архивы пресс-служб
Отправляться на охоту за объемной, слегка укороченной джинсовкой О-силуэта советуем уже сейчас — на период межсезонья она станет незаменимой. Грядущей осенью свободные джинсы высокой посадки тоже не собираются сдавать позиции — их мы будем часто использовать в повседневных образах с грубыми берцами на брутальной подошве и «плечистыми» блейзерами. А пока — берем на заметку монолук из денима, для которого совсем не важно стопроцентное попадание в тон и текстуру. В финальном раунде просто добавляем контраст — беспроигрышную базу из черного цвета.
Облегающее мини-платье + косуха
Фото: Instagram @anilorak
Лорак смело хвастается стройной фигурой и подчеркивает шикарные ноги длиной мини, причем особо опасной. Звезда миксует маленькое черное платье ультраоблегающего силуэта с рокерской косухой, делая аутфит максимально дерзким. Вау-эффект певица усилила при помощь босоножек на платформах в духе восьмидесятых — рискнем повторить!
Фото: Архивы пресс-служб
Обзавестись косухой успели многие, и этот способ обыграть ею образ самый простой. Текстура кожи отлично впишется в образ с силуэтным платьем-комбинацией, которое при капризах погоды можно заменить на уютный трикотаж в рубчик. Если к экспериментам с платформами запредельной высоты вы не готовы — добавляйте к луку предельно простые и всегда выигрышные босоножки на тонких ремешках и высоких шпильках.
Топ с объемными рукавами + деним
Фото: Instagram @anilorak
Решительное «да» певица снова говорит дениму, делая ставку на прямые джинсы, будто отвоеванные у бойфренда. Берем на карандаш слегка небрежно подвернутые низы и ультравысокую линию талии — с ней носить кроп-топы всегда безопасно. Нежный комплект в лучших традициях casual Лорак дополняет рокерской тематикой — дерзкой кожей и металлической фурнитурой.
Фото: Архивы пресс-служб
Деним решительно завоевывает дресс-код, подстраиваясь под образы на каждый день, для вечеринок и офиса. Не будем спорить — одной парой джинсов не обойтись, особенно без остромодной модели а-ля винтаж (свободный силуэт, высокая посадка, грубые швы, легкие потертости). Узнали безупречную модель — вердикт выносите сразу: носить! Причем в сочетании с «драматичными» топами, ботильоными с острым носком и сумками с брутальными металлическими цепочками.
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Фото: Instagram @anilorak, архивы пресс-служб
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