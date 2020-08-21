От «канадского смокинга» до дерзкого total black: стильные образы Ани Лорак, которые легко повторить

Деним решительно завоевывает дресс-код, подстраиваясь под образы на каждый день, для вечеринок и офиса. Не будем спорить — одной парой джинсов не обойтись, особенно без остромодной модели а-ля винтаж (свободный силуэт, высокая посадка, грубые швы, легкие потертости). Узнали безупречную модель — вердикт выносите сразу: носить! Причем в сочетании с «драматичными» топами, ботильоными с острым носком и сумками с брутальными металлическими цепочками.

Ранее мы рассказывали о модных приемах Тины Канделаки, которая умело играет с самыми яркими цветами. Подробнее — на Passion.ru.