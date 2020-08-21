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От «канадского смокинга» до дерзкого total black: стильные образы Ани Лорак, которые легко повторить

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Ани Лорак

Фото: Instagram @anilorak

Секретная модная тактика Ани Лорак — умелый микс текстур и объемов. В повседневных образах певица обожает деним во всех его вариациях, тотальный oversize, а иногда и вовсе экспериментирует с гранжем и стилем подружки рокера. Как носить деним и составлять монолуки из консервативного черного цвета, при этом выглядеть максимально ярко, — учимся у звезды!

Канадский смокинг

Фото: Instagram @anilorak

Ничто так эффектно не дополняет деним, как сам деним — и это факт. Тренд на сочетание джинсов и объемной куртки или рубашки пришел к нам из прошлого столетия, и в модной практике его называют «канадским смокингом». Воспользоваться этим приемом решила Ани Лорак в одном из своих образов и взяла за основу всегда актуальный светлый деним. Дополнили его лаконичные детали из базового гардероба — однотонная футболка, классическая сумка и мюли.

  1. Слайды Ekonika, 6 792 руб. 2. Жакет Diesel, цена по запросу. 3. Футболка H&M, 399 руб. 4. Джинсы Zara, 2 999 руб. 5. Сумка Tous, 8 260 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Отправляться на охоту за объемной, слегка укороченной джинсовкой О-силуэта советуем уже сейчас — на период межсезонья она станет незаменимой. Грядущей осенью свободные джинсы высокой посадки тоже не собираются сдавать позиции — их мы будем часто использовать в повседневных образах с грубыми берцами на брутальной подошве и «плечистыми» блейзерами. А пока — берем на заметку монолук из денима, для которого совсем не важно стопроцентное попадание в тон и текстуру. В финальном раунде просто добавляем контраст — беспроигрышную базу из черного цвета.

Облегающее мини-платье + косуха

Фото: Instagram @anilorak

Лорак смело хвастается стройной фигурой и подчеркивает шикарные ноги длиной мини, причем особо опасной. Звезда миксует маленькое черное платье ультраоблегающего силуэта с рокерской косухой, делая аутфит максимально дерзким. Вау-эффект певица усилила при помощь босоножек на платформах в духе восьмидесятых — рискнем повторить!

  1. Босоножки 8 by Yoox, 5 800 руб. 2. Очки Versace, цена по запросу. 3. Серьги NDJWL, 3 400 руб. 4. Платье Topshop, 2100 руб. 5. Косуха Mango, 4 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Обзавестись косухой успели многие, и этот способ обыграть ею образ самый простой. Текстура кожи отлично впишется в образ с силуэтным платьем-комбинацией, которое при капризах погоды можно заменить на уютный трикотаж в рубчик. Если к экспериментам с платформами запредельной высоты вы не готовы — добавляйте к луку предельно простые и всегда выигрышные босоножки на тонких ремешках и высоких шпильках.

Топ с объемными рукавами + деним

Фото: Instagram @anilorak

Решительное «да» певица снова говорит дениму, делая ставку на прямые джинсы, будто отвоеванные у бойфренда. Берем на карандаш слегка небрежно подвернутые низы и ультравысокую линию талии — с ней носить кроп-топы всегда безопасно. Нежный комплект в лучших традициях casual Лорак дополняет рокерской тематикой — дерзкой кожей и металлической фурнитурой.

  1. Сумка Arny Praht, 3 990 руб. 2. Серьги Mya Bay (poisondrop.ru), 4 320 руб. 3. Топ Guess, цена по запросу. 4. Джинсы H&M, 1 999 руб. 5. Ботильоны Mango, 3 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Деним решительно завоевывает дресс-код, подстраиваясь под образы на каждый день, для вечеринок и офиса. Не будем спорить — одной парой джинсов не обойтись, особенно без остромодной модели а-ля винтаж (свободный силуэт, высокая посадка, грубые швы, легкие потертости). Узнали безупречную модель — вердикт выносите сразу: носить! Причем в сочетании с «драматичными» топами, ботильоными с острым носком и сумками с брутальными металлическими цепочками.

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Фото: Instagram @anilorak, архивы пресс-служб

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